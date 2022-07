El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Villarroya: "Estar con dos dígitos de inflación es una bomba de relojería"

¿Qué supone para el consejero delegado de Industrias Químicas del Ebro (IQE) dirigir la Cámara de Comercio de Zaragoza?

Ser presidente de una institución como esta es un orgullo, un privilegio y una auténtica satisfacción. Me esperan 4 años que suponen un desafío por el contexto económico que hay, pero con ayuda del equipo de Cámara y del Comité ejecutivo sacaremos las cosas adelante.

¿Habría que reforzar los servicios de Cámara para ayudar más a las empresas?

Es verdad que llego en un momento difícil para la economía local y mundial y lo que tenemos que procurar es hacer más visibles los servicios que presta la Cámara, que es más imprescindible que nunca. Tenemos que volcarnos y hacernos más visibles para que el empresario se sienta más arropado.

¿Tiene la Cámara buena salud financiera?

Tengo que conocer las cuentas un poco más, pero me consta que están saneadas. También es cierto que el anterior presidente ya desde Cámara de España y desde aquí ha hecho una labor magnífica para salvar el mundo cameral y afortunadamente cojo esta Cámara muy saneada. La queremos hacer más independiente económicamente, más autónoma y creo que lo conseguiremos. Tengo algunas ideas y dentro de poco habrá un primer comité ejecutivo.

Para Feria de Zaragoza ¿qué planes tiene?

La estrategia es dejar al frente a una persona que va a hacer una magnífica labor que es el anterior presidente, Manuel Teruel, que se ha prestado a ayudarnos. Y si conseguimos hacer las modificaciones estatutarias correspondientes para poder dejarle a él esa función, así se hará. Precisamente lo que no podemos permitirnos son aventuras en este momento. La Feria es muy potente, es un escaparate de la Comunidad y un negocio para la ciudad.

Entonces ¿seguirá Teruel en la Feria?

Es el interés que tiene la Cámara de Comercio, independientemente de que el presidente de Cámara no deja de ser el presidente de Feria, pero es un lujo tener una persona como él, que tiene el conocimiento preciso y necesario.

¿Hay que dotar de más recursos la Cámara?

Las cámaras son un ejemplo de buenos gestores. Todos los recursos que se les prestan a las cámaras son finalistas y los gestionan de maravilla y con agilidad. Cuanto mejor las dotemos de recursos más se podrá hacer por el empresariado y la mayor creación de riqueza.

¿Cómo evolucionará la situación económica?

Estar con dos dígitos de inflación y con riesgo de que siga aumentando es una bomba de relojería para cualquier economía. Afortunadamente Aragón es bastante industrial. Están llegando muchas inversiones interesantes y se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón en atraer industria y por parte del Ayuntamiento y creo que, en general, coge a nuestra Comunidad más fuerte.

¿Debería el Gobierno haber tomado medidas drásticas para frenar esta subida de precios?

No es fácil la solución. Que más querría el Gobierno que encontrarla. Espero que finalmente tomen medidas para paliar este alza del precio de la energía, una de las principales causas de la inflación. Si esta cuestión se despejara y acabase el problema con los flujos logísticos y el alto coste de las materias primas (por el miedo a la escasez) podría quedar algo de inflación, pero poco a poco iría desapareciendo.

¿No cree que se ha tardado en reaccionar?

Por supuesto. Nos hemos dormido pensando que estábamos viviendo en el país de las maravillas y cuando vienen mal dadas nos damos cuenta de que tenemos unos déficit estructurales en nuestra economía que a lo largo de décadas se tenían que haber corregido.

¿Se podrá mantener el vigor en exportación?

Si hay tanta exportación es porque la Cámara siempre ha estado detrás. Los planes camerales de internacionalización están dando sus buenos resultados. Esta institución igual que las cámaras exteriores son un apoyo imprescindible para cualquier empresa que quiera exportar. A partir de ciertos tamaños las empresas hacen su recorrido solas, pero tener siempre a un gran hermano al lado es fundamental.

¿Ve posible un pacto de rentas para compartir sacrificios y contener la inflación?

Seguramente será necesario. No es algo voluntarista sino de necesidad imperiosa. No se hasta que punto o con qué alcance, pero no podemos seguir al albur de esta incertidumbre.

¿Hay margen en las empresas para subir los salarios aunque sea de forma moderada?

No lo sé. Cada empresa es un mundo. Unas podrán hacer el esfuerzo y otras no, pero que conste que la riqueza la crean las empresas y lo que no podemos hacer es hundirlas.

El alza de tipos de interés ¿complicará más la financiación a las empresas?

Sin duda. Las empresas necesitamos seguir invirtiendo y tener financiación accesible hace que se anime la economía y se cree riqueza y puestos de trabajo. Es cierto que hemos tenido años de una financiación demasiado barata y cuando creíamos que estábamos genial ha venido una pandemia, una crisis con la invasión de Ucrania y se ha distorsionado todo.

¿Habrá que ir a una mayor colaboración pública privada para salir adelante?

Hay que trabajar desde la sinceridad y la transparencia y saber que todos somos necesarios y nos tenemos que ayudar. Una buena forma es no duplicando servicios, quitando burocracia y abriéndonos a una mayor colaboración. Y Cámara de Zaragoza ha demostrado hasta ahora ser fundamental para ligar las administraciones públicas con el mundo económico.