UGT y CC. OO. reivindican ante las sedes de la patronal que se suban los salarios

Los salarios ya no pueden soportar una inflación del 10,2%. Que suban, aunque sea de forma moderada, pero con claúsulas de revisión salarial es lo que han reivindicado hoy en las principales ciudades de España UGT y CC. OO. en una protesta conjunta ante las sedes de la patronal.

En Zaragoza, se han concentrado en Plaza de Roma, a las puertas de Cepyme, y de ahí, han continuado caminando por calles vacías de tráfico hasta la sede de CEOE Aragón, para pedir a las organizaciones empresariales que se vuelvan a sentar a negociar la subida de los sueldos para que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo y que esta espiral inflacionista no acabe en una recesión porque se detraiga el consumo.

Coreando lemas como 'Garantía salarial o conflicto laboral' o 'si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga' cientos de delegados, ante las miradas de ciudadanos que se asomaban a la ventana o les hacían fotos con sus móviles desde las aceras, han recorrido la calle de Santander, el paseo de Teruel y cruzado por la Puerta del Carmen hasta llegar a la nueva sede de CEOE, en la calle Val Carreres, han mostrado su malestar con la patronal por negarse a negociar un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) que evite que los trabajadores sean los únicos paganos en esta subida de precios desmesurada que no se producía en este país desde hace 37 años.

Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, ha avisado de que la movilización irá en aumento y que están preparando ya nuevos actos de protesta para octubre, a la vuelta del verano, además de los que han tenido lugar en junio, con una gran manifestación en Madrid y ahora en julio con protestas en todas las capitales españolas ante la patronal. "Iremos elevando el tono", ha corroborado su homólogo en CC. OO,, Manuel Pina, que criticó la "cerrazón" de la patronal para volver a sentarse a negociar, después de que se levantaran de la mesa en mayo. "Advertimos que esto iba a ocurrir, que la conflictividad laboral iría en aumento si no se negociaba un inremento salarial", ha añadido. "Ahora les pedimos que recapaciten", han indicado ambos líderes sindicales. Esta misma tarde el Gobierno ha convocado a los agentes sociales, pero aún no saben si el incremento salarial será uno de los temas a tratar.

Junto a la pancarta principal que rezaba 'Subida salarial o conflicto' lucían otras en la protesta de Zaragoza en las que se leía 'No al fraude en el grupo Inalsa. No a las externalizaciones. Reincorporación ya! o 'No a los despidos en Pikolin' o 'Call center en lucha. ¡Basta ya de explotación laboral!'. Ante la sede de CEOE Aragón, se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a los sindicalistas fallecidos estos últimos meses, personalizando este recuerdo en la figura de Fernando Bolea, de UGT, que falleció este pasado domingo.

"Este es el pistoletazo de salida" de una movilización creciente, avisaron Pina y Alastuey, que pidieron "repartir el esfuerzo entre empresarios y trabajadores y que no solo estos últimos paguen una inflación desbocada. "Las empresas tienen margen para subir salarios y también lo tienen para moderara su margen de beneficios. Lo que no puede ser es que eléctricas y petroleras estén ganando lo que están ganando sin hacerse corresponsables de esta situación"