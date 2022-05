Paloma Villaro: "El perfil de persona defraudadora era visto con más comprensión antes que ahora"

Paloma Villaro (Zaragoza, 1962) es Inspectora de Hacienda y delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón desde 2012. Casada y con tres hijas, estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y tras las oposiciones su primer destino fue Canarias, donde vivió seis años. Después regresó a la capital aragonesa donde pasó por la delegación central de Grandes Contribuyentes antes de ser nombrada delegada especial en Aragón.

Mañana comienza la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Empieza el último mes de campaña de la Renta y se abre el servicio de cita previa, en Zaragoza, en la plaza San Pedro Nolasco, en el espacio cedido por la DGA. ¿Se mantienen medidas covid?

Estamos volviendo paulatinamente a la normalidad en nuestras oficinas. Permitimos el acceso de los contribuyentes sin mascarilla, pero manteniendo las medidas de protección necesarias, con algún límite de aforo por las distancias de seguridad, vigilamos las condiciones de ventilación y tenemos mamparas.

¿Habrá citas para todos los que quieran acudir ahora que desde la pandemia solo hay un mes de atención presencial en la Renta?

Sí. Habrá suficientes. La experiencia nos dice que al final no vamos a agotar todas las citas.

¿Por qué a veces al pedir cita por teléfono o internet aparece que no hay?

Como otros años seguimos un sistema de apertura progresiva de citas. No las abrimos todas de golpe porque estadísticamente una de cada cuatro citas fallan si se dan con mucha antelación. Por eso, el contribuyente puede encontrarse con que en un momento determinado no tenga cita presencial en algún centro, pero eso no quiere decir que no haya. Puede intentarlo en sucesivas ocasiones. El plan ‘Le llamamos’ para hacer la declaración por teléfono nos ha ayudado a rebajar la presión que había con la cita previa.

¿Se hacen más declaraciones por teléfono?

El año pasado casi el 70% de las atenciones personalizadas lo fueron por vía telefónica. La demanda de atención telefónica se mantiene y se ha consolidado como un sistema alternativo muy útil sobre todo para el colectivo que prefiere no desplazarse a la oficina por motivos como la precaución por la pandemia o por comodidad.

Con tantos servicios por internet y cita previa, ¿se corre el riesgo de dejar atrás a contribuyentes por la brecha digital?

Hay muchas alternativas. En general la cita previa es cómoda para el contribuyente porque los tiempos de espera se han reducido mucho. En el caso de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene la asistencia especial. Se les informa por carta a los nuevos que están obligados a presentar la declaración pero que están exentos. En ERTE también hay avisos en datos fiscales, uno respecto a las percepciones de 2021, pero si el contribuyente tiene un dato actualizado del SEPE, se dice que lo ponga. El año pasado no todo el mundo declaró correctamente y este se les informa del dato para que lo comprueben. Además se ha potenciado el Informador de Renta en la página web, una asistencia 'online' con 800 respuestas de los temas que más dudas generan.

"Siempre habrá un colectivo que necesite la atención presencial o lo prefiere por tranquilidad y además, una de nuestras funciones principales es la asistencia al contribuyente"

Las declaraciones en papel se eliminaron, pero la atención presencial ¿seguirá pese a la digitalización?

Sí. Siempre habrá un colectivo que necesite la atención presencial o lo prefiere por tranquilidad y además, una de nuestras funciones principales es la asistencia al contribuyente. Es una línea fundamental de trabajo de la Agencia.

¿Qué tal ha ido la presentación de declaraciones en los dos primeros meses de campaña?

Se han presentado más de 396.000 declaraciones en Aragón, de las 732.000 previstas. A ingresar casi 109.500 por 109,6 millones de euros y a devolver 264.000 solicitando 183 millones y pagadas llevamos 195.821 por importe superior a 120 millones, a fecha del 30 de mayo.

¿Se sigue notando el impacto de la pandemia, que el año pasado supuso que a más contribuyentes les salió la renta a pagar?

Se sigue notando un poco. Hay una previsión de elevación de importes a ingresar bastante importante y el factor principal es por la recuperación de las ganancias patrimoniales y los rendimientos de actividades económicas, que en su gran mayoría no están sujetos a retención, entonces la mejoría que experimentan se va a trasladar en forma de mayores ingresos en la campaña de renta.

¿Se refiere a la mejoría económica de 2021, porque ahora ha venido otra crisis?

Sí. Todo lo que influye en la actividad económica tiene impacto en la declaración. Y hay otros factores que pueden influir que son producto de cambios normativos, aunque no tengan un efecto tan grande pueden tener su impacto las alzas de los tipos impositivos para rentas altas, que suben un 2% para rentas de más de 300.000 euros y en la base del ahorro para rentas superiores a 200.000 euros se incrementa un 3% la tarifa. También que se han modificado los límites de las reducciones por aportaciones a planes de pensiones, que ha bajado el límite a 2.000 euros.

"En épocas de crisis la gente es más consciente de la necesidad que hay de pagar impuestos para poder prestar los servicios públicos y las prestaciones sociales"

Este año se espera también que haya más aragoneses obligados a presentar la declaración. ¿A qué se debe?

La previsión es de una ligera mejoría, que no llega al 1%. Ello es resultado de un doble movimiento en sentido opuesto porque por un lado se prevé que baje el número de obligados a tributar perceptores de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ya que los tramitados en 2021 han sido notablemente inferiores a los de 2020.Por otro lado, se estima que va a haber incremento en el número de declarantes porque ha habido un mayor número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que están obligados a declarar, pero están exentos, y que por la recuperación económica hay mayor número de asalariados y de declarantes de actividades económicas. Esto da un neto de un ligero incremento, después de darse uno importante el año pasado por los ERTE.

¿La pandemia ha cambiado la mentalidad a la hora de pagar impuestos?

Creo que es una evolución natural, pero en épocas de crisis la gente es más consciente de la necesidad que hay de pagar impuestos para poder prestar los servicios públicos y las prestaciones sociales. En general, creo que la percepción social está mejorando frente a la conciencia fiscal.

A veces se pierde esa visión cuando toca pagar y se piensa más en clave de 'afán recaudatorio' de la Administración...

Si nos remontáramos años atrás a lo mejor el perfil de persona defraudadora era visto antes con más comprensión que ahora.

¿Preguntar con IVA ó sin IVA era más habitual?

El perfil del que presumía y hacía gala de defraudar. Hoy en día no lo puede decir gratuitamente. No es solo consecuencia de las crisis sino de la evolución de la sociedad y de la conciencia social de que el pago de impuestos es necesario para mantener el estado de bienestar.

Además de Renta estas semanas tienen un trabajo sobrevenido con la liquidación del descuento del carburante a las gasolineras, que se quejan de los retrasos.

La Agencia ha hecho todos los esfuerzos para tramitar con agilidad.

Este año cumple diez al frente de la delegación, ¿echa de menos volver a sus funciones de Inspectora?

Estoy a gusto como en todos los trabajos que he tenido. Implica mayor dedicación, pero eso pasa cuando tienes más responsabilidad.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.