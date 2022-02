Una reforma laboral bajo la lupa de las ETT

Habrá que esperar al menos hasta el verano para ver los efectos que la nueva reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno tiene en el empleo. Las empresas de trabajo temporal (ETT) desconfían de que sirva para corregir esa dualidad entre trabajadores fijos y temporales que caracteriza el mercado laboral español. Cuestionan también que ayude a mejorar la productividad y rechazan la ambigüedad que introducen algunas nuevas variantes del contrato fijo discontinuo y del de circunstancias de la producción. Sin embargo, aplauden el mayor papel que se les da como empresas de Recursos Humanos para gestionar la flexibilidad que las empresas seguirán necesitando en este contexto de cambios.

Uno de los primeros impactos visibles de la reforma, según las ETT consultadas por este diario, será la bajada de la temporalidad. Álvaro Álvarez, secretario general de Manpower Group, estima que "en España casi un millón de contratos de trabajo temporales pueden pasar a ser fijos (incluidos los fijos discontinuos)".

"Esta norma tendrá un efecto estadístico inmediato en el empleo bruto. Una vez cumplidos los plazos de transitoriedad, a partir del 1 de abril muchos contratos antes considerados temporales (fijos de obra, obra y servicio, eventuales) pasarán a englobarse en nuevas figuras que se asimilan al contrato indefinido", indica Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. La clave, dice, está en saber si el empleo neto se mantendrá o abrirá la puerta al empleo irregular. Lo que menos le gusta de esta reforma, confiesa, es que haya "abordado una medida necesaria -reducir la temporalidad- de forma indiscriminada, aplicándola tanto a empresas y sectores con excesiva temporalidad como a otros con una estacionalidad contrastada y equiparable a la de otros países europeos". Tampoco ve acertado que "haya eliminado fórmulas legítimas de contratación a cambio de otras que, en algunos casos, incrementan la inseguridad jurídica y añaden rigideces".

Unas críticas a la norma que no comparte el máximo responsable de Manpower: "La actualización de la causalidad de los contratos temporales ha de dar más seguridad jurídica a las compañías sin reducir sus opciones de flexibilidad", argumenta. Lo que hace la reforma recientemente aprobada, añade, es "desincentivar el uso fraudulento de la temporalidad" y apostar por "la creación de empleo de calidad, entendido como aquel que cumple los intereses y expectativas del profesional, incluido trabajar a tiempo parcial o solo unos meses al año".

"España no está preparada para hacer tal cantidad de contratos indefinidos"

Rita Monreal, fundadora y consejera delegada de la empresa aragonesa de Recursos Humanos Verker, entiende que "España no está preparada para hacer tal cantidad de contratos indefinidos" y rechaza el hecho de que "nos obliguen a realizarlos". Muestra además su desconfianza de que "ese u otros de los contratos propuestos por el Gobierno se vayan a hacer de forma correcta en forma, tiempo o causalidad". Piensa que "las empresas optarán por usar el paquete de horas extras de sus trabajadores, antes que contratar a temporales que luego puedan ser indefinidos, por lo tanto, la contratación se reducirá". Tampoco ayuda, según Monreal, el incremento del régimen de sanciones que conlleva esta reforma ya que "las empresas ahora mismo están buscando soluciones para poder gestionar la temporalidad natural que tienen y que lamentablemente con 90 días no se cubre".

Álvaro Álvarez, secretario general de Manpower Group; Rita Monreal, consejera delegada de VerKer Rercusos Humanos, y Javier Blasco, director del Adecco Group Institute. S. E.

Faltan profesionales

Para el secretario general de Manpower Group, una de las carencias de la reforma laboral aprobada es que solo aborda un aspecto concreto del mercado de trabajo, la temporalidad, pero no uno de sus principales problemas y es que "7 de cada 10 empresas afirman no encontrar a los profesionales capacitados para las posiciones que ofertan y mientras tanto el desempleo supera tasas del 20% y hasta del 30% entre los jóvenes". Para Álvaro Álvarez, deja también sin resolver los grandes retos que "la irrupción de la tecnología y su exponencial aceleración, consecuencia de la pandemia, está ya planteando al mundo del trabajo".

Javier Blasco, de Adecco, añade otro aspecto negativo del nuevo marco jurídico: "Restringe el contrato formativo en su doble variante de aprendizaje y prácticas. Pese a las buenas expectativas creadas por la próxima Ley Orgánica de FP, una vez más, una modalidad imprescindible para el empleo de nuestros jóvenes y las personas que necesitan de una recualificación, no encuentra el marco regulador oportuno", critica. Advierte además de la "enorme inseguridad jurídica" que generarán "las nuevas variantes del contrato fijo discontinuo" sobre el que, apunta, "deberemos estar atentos a cómo esto se irá interpretando por jueces y tribunales". Tampoco, añade, es la mejor herramienta para reequilibrar los desajustes del mercado laboral. "Para crear empleo, estable y temporal, hace falta no solo modificar el esquema de contratación. La clave está en generar confianza, seguridad jurídica, y una normativa que dé flexibilidad a las empresas", dice.

Más información Cómo apuntarse a la oferta de 600 empleos de Opel Stellantis en Figueruelas

El análisis que hace Adecco es muy distinto del realizado por Manpower Group. Álvarez considera que "la nueva regulación laboral abre la puerta a un nuevo marco de relaciones laborales corporativas sobre el que las empresas construyan su productividad con un perfil más solidario, social y sostenible hacia los profesionales de sus equipos".

Asimismo, este gestor de RR. HH. entiende que haber sido una ley fruto del consenso a tres partes entre Gobierno, patronal y sindicatos es "un buen punto de partida". "Solo los resultados que en el empleo, en la calidad del mismo, en la economía y en la sociedad genere está reforma serán los que nos dirán con el tiempo si fue la mejor que se pudo pactar o la menos mala", indica.

Para Rita Monreal, de Verker,"sin acuerdos reales y rápidos vía negociación colectiva, la reforma laboral no podrá tener vida propia, y las empresas no sabrán hacia donde ir". A su juicio, "el articulado de la reforma en muchos casos en ambiguo, por lo que no solo deberán complementarse acuerdos en negociación colectiva relacionados con la moderación salarial, sino también con el uso y gestión del nuevo contrato fijo discontinuo y con la revisión de calendarios laborales".

Una mirada cortoplacista

En definitiva, Blasco, de Adecco Group Institute, estima que la reforma, lejos de ayudar a subsanar "el problema que muestran cada año los informes de organismos internacionales sobre la falta de competitividad de nuestro mercado de trabajo", abunda en "las rigideces a la creación de empleo, la inseguridad jurídica o las sanciones".

Las expectativas de Álvarez, secretario general de Manpower Group, son más esperanzadoras al entender que este nuevo marco legal "refuerza el uso correcto y adecuado de la contratación temporal como medida de flexibilidad; respalda el papel de las empresas de Recursos Humanos como especialistas en gestionar esa flexibilidad, y pone el foco en la formación a lo largo de toda la vida profesional como clave para la empleabilidad".

Monreal cree que "el gran problema de España" con esta reforma es que no se ha hecho pensando en el largo plazo. "No se trabaja por corregir errores sino por hacer prevalecer la voz del que en cada momento está en el Gobierno". En su opinión, "el mercado laboral español gozaría de mejor salud haciendo políticas de mejora continua como en cualquier empresa, en lugar de corregir lo que otros han legislado anteriormente".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.