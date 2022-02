Mañana de oposiciones en Zaragoza: "Tengo un puesto fijo en la empresa privada, pero busco seguridad y conciliar"

Mañana de exámenes y nervios en busca de una plaza de funcionario o para dejar de ser interino. Este sábado por la mañana no ha faltado la mascarilla ni el gel hidroalcohólico en las oposiciones a la Administración General del Estado que se han celebrado en varias aulas de la Facultad de Medicina y la de Derecho de la Universidad de Zaragoza. A ellas están inscritos 2.663 aspirantes, para presentare a alguno de los 10 procesos selectivos que tienen lugar en 21 sedes provinciales en España, entre ellas, la capital aragonesa. Los exámenes son comunes, al igual que la hora de inicio, las 9.00. Su duración, entre una hora y 100 minutos.

Los aspirantes han tenido que presentar antes de entrar una declaración de responsabilidad en la que aceptaban cumplir con las normas de prevención del coronavirus, sin que haya sido necesario el certificado covid. El goteo de opositores ha comenzado poco antes de las 8.00, en el caso de la facultad de Medicina, donde se han ocupado 12 aulas. Entre el perfil de los asistentes había muchos que se estaban preparando las próximas oposiciones para auxiliar administrativo de la DGA y acudían a ponerse a prueba con este examen para puestos similares en la Administración estatal. Se trata de procesos selectivos para ingreso libre, acceso por promoción interna y estabilización de empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado.

Prueba para las plazas en la Administración aragonesa

"Estoy preparando las de la DGA desde septiembre. Estoy de excedencia por cuidado de hijo y aprovecho para estudiar", ha explicado una de las opositoras, que acudía desde Teruel con otras dos compañeras de academia. Habían venido con tiempo para poder aparcar cerca de la facultad. Prefería no dar su nombre porque trabaja en la empresa privada y sus jefes no saben que está opositando. "Tengo un buen puesto, fijo, pero no es lo mismo que lo público, busco seguridad y conciliar", ha confesado. "Echo muchas horas en mi trabajo y al final nadie es imprescindible. Además, la empresa privada mañana puede cerrar", ha añadido.

Entre las primeras también ha estado Ana Sánchez, de Zaragoza. "Me viene bien venir un rato antes, dar un paseo", ha comentado entre sus hábitos antes del examen. En su caso, tiene un trabajo temporal para la Administración al que le van llamando en vacaciones y bajas. Lo compatibiliza con las clases 'online' en una academia. En los centros de preparación de exámenes desaconsejan estar leyendo los apuntes hasta última hora. Pocos los han llevado a la puerta. Han sido más los que han tratado de pasar los nervios fumando o mirando el móvil.

"Hay que probar un poco, quitarte los nervios y aprender a medir el tiempo"

En la fila que se ha empezado a formar a las 8.30 para entrar ha habido también muchos trabajadores interinos. María Victoria Martínez y Beatriz Gracia se hacían un selfie antes de entrar. Son dos interinas veteranas de la DGA que se preparan para los exámenes a la Administración autonómica que se esperan para abril. Han acudido porque "hay muchos temas comunes, como la Constitución", han explicado. "Hay que probar un poco, quitarte los nervios y aprender a medir el tiempo".

En las aulas, distancia de un pupitre y mascarilla. En toda España, casi 100.000 personas, en concreto, 98.271, estaban llamadas a probar suerte este para hacerse con una de las 6.739 plazas convocadas, de las que 437 corresponden al cupo de reserva de personas con discapacidad general y 171, a personas con discapacidad intelectual.

"Hay mucha gente que no quiere opositar al Estado porque no quiere irse a Madrid"

De los convocados, 94.648 son opositores que realizan un ejercicio único, mientras que al resto, 3.623 aspirantes, se les convoca para realizar el segundo ejercicio de los correspondientes procesos de selección. "Este año han cambiado y solo hay un examen. Antes eran dos, uno más asequible y otro en el que hacían la criba", cuenta Leticia Anglada, interina de la Administración del Estado que se ha preparado desde hace tres años para conseguir plaza fija. "Hay mucha gente que no quiere opositar al Estado porque no quiere irse a Madrid", ha explicado una de sus compañeras, Margarita Ballarín. Para ella es la tercera vez. La primera le coincidió el examen con la fecha del parto. Le cambiaron la fecha. "La segunda vez aprobé la primera parte, pero en la de informática me quedé en puertas en Madrid", recuerda. Ambas coinciden en que la parte del examen de teoría informática es la más complicada.

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública han explicado que "estos procesos selectivos se convocaron con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública", a través de la Resolución de 26 de mayo de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicó en el BOE el día 28 de ese mismo mes. En noviembre se celebraron los primeros ejercicios de los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado y de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, además del ejercicio único de los Cuerpos General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna) y Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre y promoción interna).

Además de en Zaragoza los exámenes se celebran en La Coruña, Álava, Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia y Valladolid.