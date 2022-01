Calendario de ferias 2022: año de FIMA con estrenos de Exponatura y Blockchain

Ganarle el pulso a la pandemia. Ese es el reto de la Feria de Zaragoza en un 2022 en el que se han preparado una treintena de certámenes frente a los 50 celebrados el año anterior. "Pensábamos que este ejercicio sería el de la vuelta a la normalidad. Habíamos puesto toda nuestra ilusión, pero de nuevo ha habido que cambiar FIMA de fechas por la incidencia de la variante ómicron. Vamos deslizando ferias, no suspendiendo ninguna, pero dependemos de las condiciones sanitarias, del transporte –ya que tiene que haber vuelos internacionales que vengan a España–, de las normas que adoptan los países de origen y de las reglas internas de las multinacionales, que en muchos casos no permiten todavía viajar ni asistir a eventos internacionales", asegura Manuel Teruel, presidente de la Feria. "En nuestra mano está hacer la acción comercial y no la hemos parado sino fortalecido. Eso significa que en el momento en que se levanten las restricciones sanitarias, se podrá volver a la normalidad", dice.

Al repasar lo que han sido estos últimos años para la Feria de Zaragoza, en 2020, recuerda Teruel, cuando había previstos 120 eventos entre la Feria y el Palacio de Congresos solo pudieron celebrarse 10. "No se llegó ni al 10% de la actividad y hubo que aplicar un ERTE desde noviembre de ese año hasta agosto de 2021, aunque no para toda la plantilla". Aún así, el pasado año se celebraron 50 certámenes y por la Feria de Zaragoza pasaron más de 4.000 expositores y 267.000 visitantes, mientras que el Palacio de Congresos registró 30.299, una cifra importante en un año complejo", destaca el máximo responsable de la institución ferial, aunque lejos todavía de esa afluencia de 500.000 visitantes profesionales que hubo en 2018, antes de la pandemia.

"La Feria no tiene subvenciones. Vive de los recursos que genera. Dependemos de que se puedan celebrar las ferias"

"La Feria está saneada"

Sobre la salud financiera de la Feria de Zaragoza, reconoce que la crisis sanitaria les ha afectado como a toda actividad económica pero que "la Feria está saneada". En 2020, explica, "las cuotas que teníamos de financiación externa se refinanciaron". Eso sí, advierte, "la Feria no tiene subvenciones. Vive de los recursos que genera. En 2021, gracias a haberse celebrado un año antes FIMA y la feria del mueble, que suponen un aporte económico importante, pudieron autofinanciarse y en 2022 si no ocurre nada extraño, será igual e incluso podría ser un buen año. Pero dependemos de que se puedan celebrar las ferias", insiste.

"En algunas ha habido que cambiar fechas hasta en tres ocasiones, como ocurrió con Smopyc, y eso dificulta mucho nuestro trabajo", precisa Alberto López, director comercial de la Feria. "Hay muchos eventos que están en negociación, pero persiste la incertidumbre por la situación sanitaria. Desde luego, si la pandemia nos deja, podríamos llegar a celebrar los 50 eventos que tuvimos el año pasado, sobre todo con lo que tenemos negociado en el Palacio de Congresos, pero estamos a expensas de lo que suceda", indica.

Estrenos

Pese a la incertidumbre, el equipo de la Feria no deja de trabajar en nuevos certámenes como Blockchain, que se estrena en octubre, y Exponatura en junio.

"Con la Federación Española de Montañismo (Fedme) hemos llegado a un acuerdo para lanzar una feria de desarrollo sostenible, salud y deporte", señala Rogelio Cuairán, director de la Feria de Zaragoza. "Se cumple además el centenario de dicha federación y están muy interesados. Será mixta para visitantes profesionales, pero también con actividades para que pueda venir el público en general. Se celebrará a primeros de junio", detalla.

Otra novedad en la Feria de Zaragoza este año es el lanzamiento de Blockchain &DeFiexpo en el Palacio de Congresos en colaboración con la asociación aragonesa de Blockchain, un certamen que abordará en octubre todas las novedades en criptomonedas, finanzas descentralizadas y toda esta nueva tecnología. Además, se consolida Expofimer. Habrá una segunda edición, adelanta el director general de la Feria, y se hará, como la primera, de la mano de la asociación de mantenedores de energías renovables. "Se celebró con éxito en diciembre de 2021 en el Palacio de Congresos y este año debido a esos buenos resultados la vamos a celebrar en Feria para poder crecer".

Cuairán recuerda que el calendario de actividades en el Palacio de Congresos está más abierto que el de la Feria. "Hay muchas actividades congresuales, lúdicas como musicales o ser parte de la infraestructura del ‘Vive Latino’ o eventos privados de las empresas que van surgiendo a lo largo del año. No son como las grandes ferias que hay que planificarlas con mucha más antelación a dos o tres años vista", explica Cuairán, recordando que las actividades del Palacio de Congresos están sujetas a variaciones de programación y fechas.

"La FIMA, feria de maquinaria agrícola, que si no hubiéramos tenido que mover de fecha ya se tendría que estar montando, es la número uno en visitantes y en superficie"

Ante la incertidumbre, "vamos feria a feria", reconoce Manuel Teruel. "Ahora toda nuestra energía está volcada en la feria del mueble, de las grandes e internacionales, es la más cercana y luego nos volcaremos en FIMA. Si no hubiera habido que modificar la fecha de su celebración en febrero, hubiéramos alcanzado ya el 85% o 90% en cuanto a expositores de lo que fue la última edición, pero vimos que empezaban a cancelar y hubo que moverla a finales de abril". Había ya alrededor de 150.000 metros cuadrados comprometidos y unos 1.300 expositores, añade Alberto López, pero al final, con el visto bueno del comité ejecutivo de FIMA, se trasladó a final de abril y se trabaja para tener a las grandes marcas. "Esta feria de maquinaria agrícola, que si no hubiéramos tenido que mover de fecha ya se tendría que estar montando, es la número uno en visitantes y en superficie", recuerda Manuel Teruel, "por encima de otras con mayor impacto mediático como la de Fitur en Madrid o la del Mobile en Barcelona".

"Las ferias son entornos seguros"

Belinda Pallás, presidenta de la asociación de ferias AFA. Archivo Heraldo

Belinda Pallás, presidenta de la Asociación de Ferias de Aragón (AFA), confía en que puedan celebrarse al menos cien este año. Con el objetivo de reactivar la celebración de ferias tras unos años muy difíciles por la pandemia, Pallás pretende este año captar más asociados, aumentar la representatividad de AFA –entidad que cumple 25 años y aglutina el 70% de las ferias que se celebran en Aragón– y que al menos un centenar de eventos de los publicados en el calendario oficial de ferias del Gobierno de Aragón puedan celebrarse después de que 2021, recuerda, se quedase en 70 realizados de los 105 programados. "Este año el calendario publica 122, 17 más que el año pasado, y vamos a ver si la covid permite llevarlos todos a cabo", señala.

Desde AFA, que aglutina a 12 entidades, que son los organizadores oficiales de las ferias de Alcañiz, Barbastro, Biescas, Calamocha, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Fraga, Monzón, Sariñena, Teruel y Zaragoza, está prevista la celebración de 47 ferias. La primera es ‘La Candelera’, que se celebrará el 2 febrero en Barbastro. "Es la edición 510 y reunirá unos 300 expositores de distintos sectores, así como recreaciones históricas", apunta Pallás, que es también concejal de Desarrollo en el Ayuntamiento de Barbastro.

"En 2019 calculamos un impacto global de las ferias de en torno a 145 millones de euros y 45 serían lo que aportan las ferias rurales"

Muchas citas en el calendario

A esta primera cita, le seguirán en marzo, del 11 al 13, la feria de Ejea de los Caballeros; la del mueble, del 22 al 25 de marzo en la Feria de Zaragoza; la del vehículo de ocasión del 27 al 29 marzo en Calatayud, o la Captur de Calamocha, del 12 al 13 de marzo.

"Abril y mayo vienen también cargados de propuestas. Hay muchas en el calendario", subraya. "En 2019 calculamos un impacto global de las ferias de en torno a 145 millones de euros y 45 serían lo que aportan las ferias rurales", estima la presidenta de AFA. "Vamos a encargar a una consultora un estudio para saber también el impacto a nivel de empleo que tienen estos certámenes esenciales por su carácter dinamizador del territorio". Además, adelanta, "vamos a incorporar nuevos asociados y promocionar más a AFA como interlocutor de la Administración a a hora de canalizar ayudas y subvenciones". Ofrecer entornos seguros como son las ferias y recobrar mayor presencialidad marcará la dinámica de trabajo este año, subraya, a la vez que recuerda la firma reciente de un convenio con la Asociación de Ferias Españolas (AFE) para reforzar la unidad de acción.

Un acto que aprovechó el presidente de AFE, Xabier Basañez, para hablar de la necesidad de "poner en valor la importancia de la actividad ferial en el panorama nacional, en un momento en que es urgente la recuperación del sector, duramente afectado por la pandemia". Opinión compartida por Pallás. "Hay que seguir reivindicando el valor de las ferias como generadoras de negocio, empleo y riqueza ahí donde se desarrollan", señala.

Formación y calidad

Reforzar la profesionalidad de los equipos, los protocolos de seguridad, la formación de los asociados y los controles de calidad de los recintos son otros de los retos para el año en curso, según Pallás, así como la apuesta por "crear experiencias de valor en los visitantes y seguir apostando por la creatividad y la innovación para encontrar nuevos nichos de mercado". Se convocará también este año una nueva edición del Premio AFA, que en 2020 recogió Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, en nombre del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, que obtuvo este galardón por su fomento, apoyo y difusión de las ferias aragonesas.

