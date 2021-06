Renta 2020: guía rápida para hacer la declaración a última hora

3

No esperar más al SEPE

A un día para que termine la campaña de la renta, si el servicio público de empleo estatal (SEPE) no ha actualizado los datos sobre un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) es mejor olvidarse. La Agencia Tributaria aconsejó al comienzo de la campaña, en el mes de abril, que quienes estuvieron afectados por un ERTE y no tuvieran claro qué tenían que declarar por los meses cobrados del desempleo aguardaran para darle algo más de tiempo. El atasco no termina en las oficinas del SEPE, por lo que habrá que pasar al plan B que para la Agencia era presentar los datos como estén, aunque no sean correctos, y luego hacer una declaración complementaria. Algunos expertos abogan por declarar lo que se calcula se debió cobrar y luego regularizar como en el caso de los atrasos. El SEPE no retiene por el importe que pagó de prestación de desempleo, por lo que haber estado en ERTE hace que se tengan más papeletas para que la declaración salga a pagar.