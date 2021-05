Paloma Villaro: "La gente entiende la necesidad de pagar impuestos"

Paloma Villaro (Zaragoza, 1962) lleva desde 2012 al frente de la delegación especial de la Agencia Tributaria en Aragón. Casada y con tres hijas, esta inspectora de Hacienda estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y tras las oposiciones su primer destino fue Canarias, donde vivió seis años. Después regresó a la capital aragonesa donde ha pasó por la delegación central de Grandes Contribuyentes antes de ser nombrada delegada en Aragón.

Por su fecha de nacimiento ya entra en los grupos de edad que se pueden vacunar contra la covid. ¿Ha pedido cita? Este año es más buscada que la necesaria para hacer la declaración de la renta.

Sí. Tengo ganas de vacunarme porque está siendo todo muy complicado. La cautela va a ser la misma después, pero nos vamos a ver todos beneficiados.

Este año va a ser el primero que se note el impacto de la pandemia en la campaña, que se ha convertido en la renta de los ERTE. ¿Los aragoneses están adelantando o retrasando la presentación del impuesto?

El año pasado fue muy peculiar. En la primera parte de la campaña hubo un ritmo de aceleración muy grande. En los primeros días la gente como estaba en casa confinada pudo presentarla antes. Este año hay un mayor número de declaraciones a ingresar, pero sigue habiendo subida. Al tener cada vez más facilidades están adelantando la presentación para no dejarla para los últimos días.

¿Se nota si los afectados por un ERTE están tardando más por los problemas para saber qué declarar con el atasco del SEPE?

Somos conscientes de que existe una preocupación en los perceptores de ERTE, sobre todo, los que han recibido abonos no procedentes. Queremos transmitir tranquilidad. En los datos fiscales se les indica que tienen un expediente de reintegro abierto. Estamos recomendando que si no saben el dato correcto de lo que tienen que declarar, que tengan paciencia y esperen a que esté correcto para hacer la declaración bien. Entre el SEPE y la Agencia hay un flujo de información constante.

Se esperan más declaraciones y un aumento de las que son a ingresar, de quienes estuvieron en ERTE.Y tendrán que declarar todos los que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un colectivo con pocos recursos. ¿Qué ayuda tendrán?

La Agencia ha hecho un gran esfuerzo para facilitar la presentación a perceptores de ERTE y del IMV. Se han enviado cartas informativas, comunicando que son perceptores y que tributan, se informa de servicios de ayuda y la posibilidad de solicitar el fraccionamiento especial de seis meses sin intereses. En el IMV se dan instrucciones sencillas para obtener el número referencia. Se ha hecho un refuerzo de la asistencia con el plan ‘Le llamamos’, podemos ir ampliando la capacidad de atención telefónica y atender tanto por teléfono como presencialmente a estos perceptores de renta. La situación ideal sería que todo el mundo tuviera capacidad de presentarla sin atención personalizada, pero somos conscientes de que hay gente que todavía la requiere. La vía telefónica es muy operativa, es una alternativa que ofrece ventajas y que debemos potenciar.

¿Qué otras novedades hay en la campaña de la renta?

Como novedades importantes para los declarantes de módulos se eleva el porcentaje de reducción del 5% al 20% con carácter general y al 35% del sector turístico, hostelería y comercio, entre otras. En Renta web, los perceptores de alquileres tienen una nueva funcionalidad para calcular la amortización del inmueble de forma automática y en rendimiento de actividades empresariales si utilizan el formato de la agencia de libranza de libros se va a realizar un volcado automático de los datos. Hay una nueva herramienta para evitar errores recurrentes al rellenar determinadas casillas, un 'informador de renta' en internet en el que se abordan las cuestiones más novedosas y un servicio de chat atendido por especialistas para aquellos que tengan dudas.

¿La pandemia ha mejorado la concienciación sobre la necesidad de pagar impuestos para sostener la Sanidad, por ejemplo, o por la crisis económica se ve como algo malo, una carga?

En general, estos últimos años la sociedad cada vez está más convencida de la necesidad de pagar impuestos. La concepción de que pagar impuestos es malo ya ha desaparecido. La gente entiende la necesidad de contribuir y pagar impuestos. Tratamos de hacer divulgación de por qué es necesario. Lógicamente, en una situación de crisis de este nivel, la conciencia fiscal se recuerda con mayor insistencia.

¿Eligió ser inspectora de Hacienda por vocación?

Me gustaba sobre todo el Derecho Público. Yo tenía claro que quería hacer una oposición. Acabé la carrera en 1985 y al año siguiente de terminar aprobé la oposición. Mi padre, Jesús Villaro, que todavía vive, fue también inspector de Hacienda en Zaragoza, pero no creo que me influyera en la elección. Él casi me decía que barajara otras oposiciones. La vocación de servicio público sí que la he vivido en casa. Y nos educó diciendo que teníamos que estudiar y esforzarnos.