Halloween "terrorífico" de verdad para la venta de disfraces y caramelos

Sin celebraciones masivas en los colegios ni en los pueblos y con la recomendación que dicta el sentido común de no ir pidiendo caramelos con el 'truco o trato' de puerta en puerta, en plena segunda ola de la pandemia de covid, la venta de disfraces de Halloween este año se ha desplomado. La caída, que cifran las tiendas aragonesas entre el 60% y el 80%, la han notado tanto en los comercios tradicionales como en internet, en esta fiesta importada de Estados Unidos que constituye una de sus épocas de más actividad. Alguno asegura que la festividad del terror por excelencia va a ser este año "terrorífica" de verdad, pero para sus cuentas, como ha venido siendo este año desde marzo.

Estos dos días suponen el 'sprint' final para el comercio especializado en la venta de disfraces y chucherías. "Solo ha habido movimiento individual, de padres y madres que compraban un disfraz de niño para casa", reconoce Eduardo Gago, desde Aragonesa de Fiestas, compañía zaragozana centenaria que cuenta también con tienda en internet, como la mayoría del sector. La crisis sanitaria con la prohibición de reuniones para prevenir contagios ha terminado con las fiestas este año, desde cumpleaños a festividades en los pueblos y las últimas del Pilar. "En el sector de fiesta, a los que nos coge, nos coge de lleno", afirma.

Menos caramelos

Los caramelos que pintan la lengua morada, los ojos de chocolate o las gominolas de calabaza o calavera van a ser menos también que otros años. El sector espera que entre este viernes y sábado se impulsen las ventas en una campaña en la que "las expectativas lógicamente no son buenas", confiesan desde la cadena aragonesa Frutos Secos El Rincón. Este año han seguido llevando Halloween a sus tiendas con productos especiales "pero no hemos hecho ninguna acción para incentivar las ventas por el tema del covid". Ni juegos ni concursos ni mascota. "Lo que sí haremos es repartir caramelos en las tiendas si algún niño se acerca como era habitual en esta campaña", apuntan.

El sector es consciente de que las restricciones de la vida social son necesarias para frenar los contagios, pero dan de lleno en su actividad. "Somos pocos y no se habla tanto como de los bares, pero estamos otros sectores que también vivimos del ocio", explica Pilar Bolea, desde Disfraces Bacanal, otra tienda veterana en Zaragoza. Por la pandemia han perdido pedidos de animadores culturales de los campamentos de verano o de orquestas que compraban telas para trajes, entre otros. "Este año lo pasamos en blanco", lamenta desde la tienda zaragozana que lleva más de cuatro décadas en el sector y que tampoco había vivido un parón de ventas así. "Tenemos un montón de mercancía porque no ha ido saliendo". Han introducido productos nuevos como mascarillas para acompañar a los disfraces, pero no resultan suficientes para dar un respiro a este año.

"Ahora estaríamos en plena ebullición en la tienda. Ni un 20% estamos vendiendo este año"

Estos últimos días han notado un repunte de las ventas en su página web, con pedidos de última hora de clientes, alguno que buscaba a las doce de la noche del jueves un disfraz para el colegio para este mismo viernes. Sin embargo, nada que ver con cualquier otro año en el que "ahora estaríamos en plena ebullición en la tienda", explica Bolea. Calcula que respecto a la anterior campaña "ni un 20% estamos vendiendo este año".

Mascarillas a juego

Las mascarillas a juego con los disfraces han sido otro producto por el que han apostado desde Funidelia para diversificar sus ventas. La compañía zaragozana 'online' especializada en la comercialización de disfraces ha visto también aumentar los pedidos de última hora, pero reconoce que la caída esta campaña puede llegar al 60% en España. Por ello, se ha apoyado en la exportación, donde está el 80% de su mercado, que le ha permitido mantenerse en países con menos restricciones por la covid como Suecia, Noruega y Dinamarca e incluso han crecido en otros como Irlanda, cuna de la festividad.

Niña disfrazada de abeja en el estudio de Funidelia. Funidelia

Del otro lado, "otros ejemplos negativos dentro de mercados importantes para nosotros serían Italia, Holanda o Alemania, donde venderemos solamente entre un 30% y un 40% del año anterior", reconoce Javier Ferraz, responsable de Marketing de la compañía. A medida que se endurecen las restricciones en otros países se van resintiendo sus ventas. "Lo estamos notando especialmente en Francia, por las noticias de los últimos días", explica, tras el anuncio del confinamiento del país vecino.

Coinciden con el sector en que ha bajado menos la venta de disfraces infantiles. "Los padres estamos comprando y utilizando los disfraces como un premio o una solución de ocio en casa", cree. En esta caso, serían de temáticas clásicas como los animales. También aguanta mejor la decoración. "Al final la gente se queda en casa", apunta entre los motivos.

"Siendo un sector como somos que dependemos del ocio y los eventos estamos bastante afectados", añade Ferraz. "La hostelería es más visible, pero nosotros somos un damnificado oculto. La gente para disfrazarse requiere juntarse", afirma.

Esqueletos y Darth Vader

La campaña empezó tan descafeinada que los disfraces más vendidos no eran los propios de Halloween. La saga de las películas de 'Star Wars' ha encabezado la lista de Funidelia hasta estos últimos días. "Finalmente la categoría de 'esqueletos', más característica de Halloween ha quedado en primera posición", afirma. Dentro de su segmento habría desbancado a los zombies, que llevaban varios años en el primer puesto, pero en una "más que meritoria segunda posición" han quedado Darth Vader, tanto de niño como de adulto, y otros personajes de las últimas películas de 'La guerra de las galaxias' (Stormtropper, Kylo Ren, Boba Fett y Rey). Brujas y magos no estarían entre los más buscados este Halloween.

"Esta crisis es totalmente distinta. No tiene parangón con nada de lo que hemos vivido hasta ahora",

Desde Funidelia reconocen que ante la dura crisis actual "luchamos por adaptarnos y sobrevivir". La compañía instalada en Plaza ha empezado a reducir costes en los procesos logísticos y creado su propio estudio para hacer las fotografías de su web.

"Es un año que habrá que digerir. Aguantar y seguir", asume Gago. La compañía cuenta con fábrica de la que salen desde carrozas a cabezudos desde hace más de 100 años. Pese a su experiencia reconoce que "esta crisis es totalmente distinta. No tiene parangón con nada de lo que hemos vivido hasta ahora", confiesa.

El sector mira con pocas esperanzas a la última oportunidad del año. "No sé si en noviembre lograremos aplanar el contagio para que abran un poco más y salvar algo de la Navidad porque cabalgatas no va a ver y vendemos muchos trajes de reyes, pero no habrá festivales en los coles y cotillones es impensable", asume Bolea.

