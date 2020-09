"Si no se prorrogan los ERTE, miles de empresas y puestos de trabajo están llamados a desaparecer"

Las negociaciones sobre el futuro de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) todavía no han conseguido un acuerdo entre Gobierno, patronales y sindicatos en Madrid. Hay diferencias sobre el coste de estos instrumentos que han sujetado el paro tras la crisis sanitaria de la covid, su duración y a qué sectores deberían de ir dirigidos ahora, entre otras cuestiones. El tiempo corre y el 30 de septiembre termina el periodo previsto por la última revisión. Desde Aragón, los agentes sociales urgen un acuerdo con la mayor protección posible ante un "otoño complicado" con la pandemia todavía sin controlar.

"Si no se prorroga la vigencia de los ERTE, no ya para determinados sectores que lo pasan mal si no para otras empresas que dependen de ellos, lamentablemente miles de empresas y puestos de trabajo están llamados a desaparecer", afirma Aurelio López de Hita, presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme Aragón. "Estamos hablando de la economía de España y de la supervivencia de miles familias", recalca.

Mantener las prestaciones y que no se gaste paro

Desde CC.OO. Aragón, su secretario general, Manuel Pina, es consciente de que "en las empresas que no puedan abrir, o mantenemos los ERTE o ya sabemos lo que va a pasar". Los sindicatos están preocupados también porque se barajó una posible rebaja de la prestación, que según la normativa actual se recorta del 70% al 50% pasados seis meses. "Queremos que se garantice que se mantiene en 70%, que supone que de media se cobran unos 800 euros", señala Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. Una rebaja dejaría las prestaciones por debajo del mínimo para subsistir, lamentan. Después de varios cambios, parece que el Gobierno podría mantener el porcentaje unos meses más.

Los sindicatos se han venido oponiendo a otro cambio que proponía el Gobierno, por el que la prestación por desempleo se iría gastando a partir de septiembre y también a la petición de las patronales de que se pueda empezar a despedir pese a estar en ERTE de fuerza mayor. "No lo vamos a aceptar", asegura. El Gobierno habría empezado a dar marcha atrás en la primera, y a introducir matices en la segunda, para ampliar el plazo sin despidos. Pero todavía no hay nada firmado.

Las restricciones sanitarias siguen y CC. OO. augura que ahora pueden llegar ERTES "de rebrote" de "gente que ha abierto en el verano y va a cerrar por las dificultades que hay. Es muy complicado en un sector sin perspectivas a corto plazo que puedan aguantar el empleo", advierte Pina.

Empresas y no sectores

"La prórroga es imprescindible, pero no podemos hablar de sectores, sino de empresas", señala el presidente de Cepyme Aragón. Desde el Gobierno se ha propuesto enfocar la prórroga de los ERTE a aquellos sectores a los que les está afectando más la pandemia, como el turismo y la hostelería, pero ni patronal ni sindicatos creen que sea un criterio justo en una situación en la que casi todos han sido tocados por la crisis. "Ya no se puede hablar de determinados sectores. Habría que extenderlos a empresas que dependen de ellos", considera López de Hita.

"Práticamente hoy casi todos los sectores están teniendo afecciones serias. Se requiere la ayuda del gobierno para paliar esta situación", añade Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón.

En ello coincide CC. OO. "En las zonas que viven más del turismo, no es solo el hotel el que está afectado. Normalmente, las tiendas del pueblo viven del turismo que va allí", pone como ejemplo Pina. "Los sectores asociados a los directamente afectados tienen que tener una fórmula para acogerse a los ERTE", plantea.

"Hasta que haga falta"

Patronal y sindicatos quieren que la prórroga llegue hasta el año que viene o "hasta que haga falta", como apunta Cepyme. "La prórroga es imprescindible y ya no hasta diciembre sino hasta junio", afirma Mur. Todos son conscientes de que hay que cuadrar las cuentas para seguir utilizando los ERTE. "El papel del gobernante es ver qué es prioritario y qué es prescindible", señala López de Hita. Y entre lo primero incluye "mantener el tejido empresarial y productivo del país", por lo que, "todo lo que no sea eso probablemente habrá que quitarlo".

El recorte por sectores trata de reducir el gasto necesario para que el Estado siga pagando las prestaciones por desempleo. Los cálculos no coinciden. "La información que facilita el gobierno no es veraz, hay cifras dispares por el coste de los ERTE con un abanico que oscila entre los 1.200 millones que calcula la patronal y los 5.000 millones que manifiesta el Gobierno", critican desde las pymes.

"Queremos tener claras las cifras porque pensamos que las está utilizando el gobierno para negociar al a baja", añade Mur.

Pina defiende la necesidad de "mantenerlos para alargar lo máximo posible hasta que se pueda reactivar". En el caso del turismo, necesitaría que se prorrogaran, al menos, "hasta la Semana Santa" que será "la próxima campaña fuerte", en la que "va a haber empresas sin actividad que tomarán la decisión de hacer despidos".

Desde UGT se plantea que se mantengan "de manera indefinida" y "si es preciso revisar cada tres meses, pero no cada tres meses renegociarlos", señala Alastuey. "La hostelería es el sector más afectado. Ya ha perdido la temporada alta y no va a poder reanudar su actividad hasta que no llegue la próxima, en mayo o junio", señala. Así, cree que "no tiene sentido prorrogar solo hasta enero los ERTE cuando sabemos que tendrán que continuar".

En Aragón, con menos impacto del turismo, pero con temporada invernal, afirma que "tendremos una prueba de fuego cuando llegue la temporada de nieve". Entonces se sabrá si las empresas tienen que seguir recurriendo a expedientes.

Los sindicatos alertan del freno en el consumo que puede suponer el aumento del paro y de los contagios. "Los rebrotes producen miedo y los consumidores se retraen", señala Alastuey. En ello coinciden desde CC. OO. "El mayor temor que tenemos es que en general, incluso personas no afectadas por la crisis, que no van a perder el trabajo, contraigan el consumo por miedo", añade Pina. Esta situación se vivió durante la crisis de 2008. "Si empezamos a dejar de comprar coches o lavadoras, tenemos un problema porque en ese el momento se multiplican los efectos de una crisis".

Apelan a la responsabilidad de todos. "Los ciudadanos tienen que entender que una parte muy importante depende del comportamiento de la gente. Si controlamos el virus mejoraremos económicamente", concluye Alastuey.

."No va a ser un buen otoño en datos económicos y de la enfermedad", augura, dado que las cifras de contagios siguen siendo elevadas. "Las empresas que no están capitalizadas o vean restringida su actividad lo van a pasar muy mal. Quedan meses complicados", asegura.

