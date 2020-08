Cuarentena y mascarillas en la vuelta al cole de los estudiantes aragoneses en EE. UU.

Los aragoneses que estudian en el extranjero se han convertido estos días en pioneros en la vuelta al cole ya que en países como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda, unos de los destinos elegidos para cursar el año escolar fuera, ya han comenzado las clases. La mascarilla no falta en sus mochilas y en muchos centros solo pueden pisar las clases presenciales si han pasado por la oportuna cuarentena.

"Nunca tuve ninguna duda ya que aquí hay muchas medidas y realmente al estar en un campus, estamos muy aislados del exterior y por lo tanto del contagio", afirma Candela Lascorz, estudiante de 19 años de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Vincennes en Indiana. Jugadora de baloncesto, el deporte ha sido su principal motivación para estudiar en EE. UU. "Decidí irme porque la oportunidad que te dan para combinar estudios con el deporte que practicas es única y siempre he tenido muy claro el aceptar todo lo que viene por delante y no decirle que no a nada, ya que esto en el futuro te abre muchas puertas y es una experiencia increíble", explicaba este lunes, entre clase y clase.

Con cita previa

Una experiencia que este año se presenta totalmente diferente por las restricciones impuestas por la pandemia. "Muchas de las zonas comunes están cerradas y solo puedes acceder a ellas con cita previa, debes ir con la mascarilla por todo el recinto y las puertas para acceder o salir de las zonas comunes están marcadas de salida y entrada respectivamente". En el caso de su universidad y la residencia donde se aloja no ha tenido que hacer cuarentena, pero esta ha sido obligatoria en muchos campus.

"Los estudiantes internacionales teníamos que estar dos semanas de cuarentena y los de aquí una semana", explica Lucía Romero, de 19 años y estudiante de Ingeniería eléctrica, desde la Southern illinois University Carbondale. "Sigo de cuarentena pero ahora en la segunda semana puedes salir, aunque evito el contacto con la gente", relata desde el piso en el que reside. Este miércoles termina este aislamiento y podrá acudir a su primera clase presencial, aunque la mayoría de este curso serán por internet. Nadadora, está pendiente de empezar sus entrenamientos. "En natación nos separaron en grupos porque nos hacían tomas de temperatura y luego el test del covid". Tiene que llevar mascarilla en clase y por el campus, además de cuando vaya a la piscina. En ambas universidades les dieron mascarillas al llegar y han instalado dispensadores de gel desinfectante.

"Casi todas las universidades han querido ser un ‘búnker’ y han obligado a hacer la cuarentena, y sobre todo, controlar con test en la propia universidad. Se están jugando mucho y quieren que la vuelta a clase sea lo mejor posible", asegura Álvaro Corrales, desde la zaragozana AGM, consultora que tiene a 200 estudiantes de toda España en EE. UU., entre ellos a las dos aragonesas. Calcula que la pandemia ha hecho que unos 40 o 50 jóvenes y sus familias se hayan echado atrás por miedo o hayan pospuesto su estancia para enero, cuando comienza el siguiente semestre escolar. Pueden empezar las clases ‘online’ en España e incorporarse en enero. "Los que estaban allí todos han seguido", afirma. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia de covid con 5,66 millones de casos y 176.362 muertos.

Recuerda que EE. UU. ha declarado a los estudiantes "personas de especial interés" y pueden volar sin problema cumpliendo la cuarentena. "Todos los que han pasado por la embajada han conseguido el visado", señala, tras su cierre hasta finales de julio que retrasó los trámites. "Respiramos cuando abrieron", reconoce.

Las competiciones deportivas se ha suspendido hasta el próximo semestre y en algunos centros se recomienda a los estudiantes que no vuelvan a casa en Navidad para evitar una nueva cuarentena a su regreso. Es el caso de la universidad de Lucía, aunque la joven confía en que la pandemia esté más controlada para entonces. "Ojalá", desea.

En caso de que haya algún rebrote, que ya se ha producido en alguna universidad estadounidense, Candela no tiene claro qué haría. "Supongo que estaríamos todos en cuarentena durante dos semanas y nos harían tests". Si se diera esa situación hablaría con su entrenador para "valorar la opción de volverme a España o aguantar aquí", afirma.

