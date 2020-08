Empresarios y sindicatos piden "no improvisar" en la vuelta al cole y un protocolo de actuación para los centros

Un plan de contingencia y un protocolo sanitario común para afrontar con garantías el inicio del curso escolar dentro de tres semanas. Es la petición que trasladaron ayer al presidente aragonés, Javier Lambán, los responsables de CEOE-Aragón, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, quienes reclamaron que "no se improvise" y que los centros educativos tengan una pauta clara de cómo deben abordar posibles contagios y confinamientos.

Lambán les había convocado a una reunión con los consejeros de Educación y Economía, Felipe Faci y Marta Gastón, respectivamente, para explicarles cómo piensan abordar el "desafío" de las vuelta a las aulas. "Nos ha trasladado que la responsabilidad sobre el cierre de cualquier aula, ciclo o centro la tomará Sanidad y no los equipos directivos de los colegios y que el 27 de septiembre habrá mesa sectorial en Madrid para definirlo todo", dijeron.

El presidente aragonés subrayo que llevan meses trabajando en el plan de contingencia y que han tenido que modificar las previsiones por la evolución epidemiológica. "En julio pensábamos en una vuelta normal y ahora optamos por combinar la enseñanza presencial y telemática", dijo.

Lambán hizo un alto en la reunión para una entrevista en La Sexta, en la que trasladó el mensaje de que el curso será "muy difícil" y la pandemia lo condicionará "de principio a fin". "Habrá muchas dificultades y rebrotes en los colegios", dijo antes de instar a toda la comunidad educativa y a la sociedad a que se sienta "concernida". De la misma forma, trasladó a los agentes sociales que deben «arrimar el hombro» para superar las dificultades de la mejor manera posible.

"Vamos a apoyar al Gobierno aragonés", manifestó Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón. "Hay que volver a abrir los colegios con todas las preocupaciones y riesgos que conlleva, pero hemos pedido un protocolo único de actuación para toda España, no diecisiete". Tiene que haber pautas claras, advirtió, y "no improvisar" sino concretar cómo debe ser la formación 'online' para aquellos que por algún contagio no puedan asistir presencialmente al aula. En segundo lugar, señaló Mur, "aclarar quién se debe confinar preventivamente si el padre, la madre o los dos". Y precisar, añadió, "quien asume ese coste de la conciliación en las familias en las que alguno de los progenitores se pida jornada reducida si se suceden los confinamientos preventivos ya que las empresas no podemos pagarlo". Con la sensación de que el "Ejecutivo autonómico está actuando bien, el otoño se presenta muy complicado", auguró.

"Pedimos ante los problemas que puedan surgir en el día a día de los colegios que la solución sea eficaz y rápida. Si hay que sustituir a un profesor que no tarden", señaló por su parte Aurelio López de Hita. "A nivel empresarial se nos puede plantear un problema muy serio con la conciliación laboral y familiar. Aragón está planteando bien las cosas, pero el Gobierno Central tiene que establecer un protocolo muy claro", afirmó. "No se puede demonizar a los centros educativos. Si un niño se contagia, no hay que echarle la culpa al centro ni paralizarlo. Los chavales no pueden perder el curso. Sería un handicap tremendo".

El líder de UGT Aragón, Daniel Alastuey, reconoció que "estamos para ayudar a buscar soluciones". "Nos jugamos mucho" y reclamó ante todo que no se improvise ni en la "teleformación ni en la actuación en los centros». En el sindicato, admitió, «nos preocupa mucho la salud de profesores, limpiadoras, conserjes, trabajadoras del comedor escolar", así como "quién va a hacerse cargo del coste de conciliar cuando las aulas cierren". En este sentido, pidió al Gobierno central legislar para que haya una compensación para que padres o madres cuando tengan que irse a casa o reducirse la jornada no corra de su cuenta y que "no acabe teniendo un sesgo de género".

Desde CC. OO. Manuel Pina recordó que "ya le planteamos al Gobierno de Sánchez hace mes y medio la necesidad de una prestación para favorecer la conciliación en el próximo curso". Asimismo, reconoció que en el tema de las ratios por aula no habían querido entrar. "Lo que sí le hemos dicho al Ejecutivo es que ha de mantener un compromiso de inversión extraordinario para que ninguna baja se quede sin cubrir, se refuerce la limpieza en los centros, el transporte escolar se haga en condiciones, que se planifique cómo abordar las extraescolares y todo esté previsto".

