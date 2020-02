Los organizadores del Mobile World Congress se reúnen de urgencia para decidir si lo suspenden

El constante goteo de cancelaciones de empresas continúa y en las últimas horas se han retirado del Mobile World Congress 2020 de Barcelona las multinacionales Deutsche Telekom, Facebook, McAfee y Nokia que se suman a la ausencia de, Ericsson, LG y alrededor de 30 empresas que han decidido "por seguridad", ante el riesgo de contagio del coronavirus, ausentarse de la feria de móviles de Barcelona.

Las cancelaciones han obligado a los organizadores del Mobile a reunirse de urgencia a las dos de la tarde para decidir si cancelan para evaluar la situación generada.

La reunión, que será virtual, está prevista para las 14.00, según han informado fuentes del sector, que no han dado más detalles del encuentro, que estaba convocado en principio para este viernes y en el que se iba a analizar si cancelaban o no el encuentro.

Esta reunión se produce en un día en el que continúa el goteo de bajas al congreso, entre las que figuran la de empresas como Nokia, que tenían reservado casi 3.300 metros cuadrados.

Aproximadamente 800 operadores de telefonía móvil y más de 200 empresas relacionadas pertenecen a esta asociación organizadora del evento, que desde el pasado jueves, cuando LG anuló su participación, ha defendido su continuidad aplicando ciertas medidas de seguridad.

Sin embargo, este martes se conoció que el viernes habría una reunión para evaluar la situación y analizar si se daban finalmente de baja, un encuentro que tenía carácter ordinario, pero en el que se incluiría este asunto en el debate.

El número de cancelaciones sigue aumentando, y ya son alrededor de 25 empresas las que dicen adiós a un congreso, que tenía previsto dejar en Barcelona cerca de 500 millones de euros y generar más de 13.000 empleos.

Este mismo miércoles Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha asegurado que la ciudad está "perfectamente preparada" para acoger el Mobile World Congress (MWC). En declaraciones a los periodistas, ha lanzado un mensaje de calma y de prudencia, y ha pedido "no extender rumores no contrastados", porque no hay motivos para tomar medidas extraordinarias, según ella, y ha dicho que tendrán como referencia lo que digan las autoridades sanitarias.

"Barcelona, perfectamente preparada para acoger el MWC

"Lo que nos están diciendo los máximos representantes de las administraciones públicas en materia de sanidad es que no hay motivo para medidas de emergencia, que no hay ningún caso de coronavirus en la Península, y que está todo preparado en el equipamiento sanitario público por si hubiera cualquier caso actuar según el protocolo", ha aseverado.

Colau ha explicado que el Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña y el Estado están en contacto permanente con la Fira de Barcelona y los organizadores del evento (GSMA), como es habitual en todas las ediciones, pero que ahora más: "El contacto es cada día".

Ha remarcado que lo primero en lo que piensan es en la ciudadanía, y que si pensaran que los ciudadanos pueden correr algún riesgo son los primeros que pedirían medidas extraordinarias.