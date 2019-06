Más de 600 inscritos al Congreso Web en Zaragoza centrado en el marketing

"El cambio en las webs ha de ser constante para no perder posicionamiento". Lo ha dicho este viernes Arturo Marimón, especialista en posicionamiento en SERPS o páginas de resultados de Google, que está impartiendo uno de los talleres previos a la inauguración esta misma tarde del Congreso Web en el World Trade Center de Zaragoza, que reunirá a más de 600 personas inscritas y un millar más que lo seguirán 'in streaming" .

"Hay que saber analizar los resultados de búsqueda para encontrar nuevas oportunidades", dice Marimón, y pone el ejemplo de cómo un contenido de la revista National Geographic pasó de ser registrado en 88 búsquedas a aparecer en 1.300 dependiendo de cómo estructurabas el contenido. "No hay trucos", asegura. "Con la cantidad de tráfico que hay en internet, todo depende de cómo organices la información, tienen que ser párrafos cortos, muy directos, y que resuman al principio lo que quieres decir porque si no el lector no encuentra lo que necesita se va ", asegura. Eso sí, este trabajo de mejorar a diario el posicionamiento de las webs ha de ser constante, indica. "Se trata de que se pueda navegar fácilmente por la web y eso pasa por la optimización de contenidos. Ahí esta la clave".

"La mitad de ventas on line en España las concentra Amazon, que tiene 140 marcas blancas que organizan su propio e-commerce. Por tanto, Amazon puede ser un enemigo o convertirlo en tu amigo", explica este experto, que reconoce que España va por detrás de Estados Unidos y muchos países europeos en lo que es compra por internet. "No estamos demasiado acostumbrados al pago on line", pero, es una tendencia, dice, que poco a poco irá cambiando.

Junto con el taller que Arturo Marimón ha impartido, habrá 40 horas más de formación en social media y ecommerce en este Congreso Web que alcanza este año su novena edición y que contará con la presencia de 35 expertos nacionales especializados en SEO, redes sociales, analítica web o programación.

Según apunta Pedro Orihuela, organizador del Congreso Web, la novedad este año es que más de 40 ponencias podrán verse en vídeos durante todo un año y también el prestigio de muchos ponentes que han logrado traer como el social media manager de Operación Triunfo, Albert Vico, o el responsable de desarrollo de audiencias de El Confidencial, David Esteve, sin olvidar tampoco la presencia del director internacional de search marketing de LEGO, Luis Navarrete, e importantes SEO como Arturo Marimón o Iñaki Huerta, entre otros".

"Se analizará también en el Congreso Web como va cambiando el sistema de búsquedas, cómo ahora las de voz o las sugeridas por Google marcan la pauta", ha indicado Orihuela, que ha recordado también la participación en el congreso de potentes compañías aragonesas como Futbol Emotion y Funidelia que venden desde Aragón a muchos países de todo el mundo".