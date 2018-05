La plantilla de Megasider sigue con los paros y convoca una manifestación

Las negociaciones en el SAMA la pasada semana no lograron desbloquear el conflicto laboral que se vive en Megasider (la antigua Arcelor Mittal) desde enero de este año cuando la dirección de la empresa decidió imponer unilateralmente salarios y condiciones de trabajo una vez expirado el pacto de Empresa a 31 de diciembre, en vez de negociar uno nuevo. Desde entonces, los trabajadores, que rechazan que una de las partes decida por su cuenta fijar unas condiciones sin acordarlas con la otra parte han mantenido una movilización permanente con paros de dos horas en los distintos turnos. Estos paros se van a mantener también en junio y habrá una manifestación el próximo 7 de junio desde el monumento al Justicia en plaza Aragón hasta la plaza del Pilar.

Juan Cordero, de CC. OO, y hasta ahora presidente del comité de empresa, explicó que "la empresa hizo movimientos la semana pasada", pero la plantilla entendió que no eran "suficientemente significativos para alcanzar un acuerdo". Así, la última propuesta de la empresa pasaba por darles como salario fijo hasta el 85% de lo que marcaba el pacto de empresa anterior, el de 2017, y un 12,5% variable en función de la productividad y optimización de las instalaciones y para el segundo año el 82,5% del salario fijo y un 15% variable. Asimismo, la dirección de Megasider contemplaba un día de libre disposición para cada año.

"He visto que había voluntad de alcanzar un acuerdo", ha señalado Cordero, pero a los trabajadores no les sirve. En calidad ya no de presidente del comité, porque ha presentado su dimisión, pero sí de delegado, asegura que seguirá trabajando por conseguir un buen pacto de empresa en Megasider. No obstante, de momento no hay negociaciones con la empresa sino una nueva ronda de paros establecida para este mes de junio y una manifestación.