La manifestación por las pensiones en Zaragoza se adelanta un día, al sábado, para no coincidir con la Maratón

En la rueda de prensa, los sindicatos han anunciado también hasta 11 concentraciones y manifestaciones que recorrerán toda la geografía aragonesa el domingo, día 15 de abril, para decirle al Gobierno, según ha explicado, Tomás Yago, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, que la propuesta de subida de pensiones recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aún sin aprobar, en insuficiente.

Así, en Teruel la manifestación será el domingo a las 11.00 en la plaza de la Catedral o plaza de San Juan. En Andorra, tendrá lugar a las 12.00 desde la plaza del Regallo; en Montalbán, a la misma hora, pero será una concentración en la plaza del Ayuntamiento al igual que en Escucha y en Utrillas. Mientras que en Huesca, a las 12.00, se ha convocado concentración en la plaza de Navarra. Media hora antes en Monzón, también concentración en la plaza Mayor. Y en Sabiñánigo la convocatoria es a las 12.00, en la plaza del Ayuntamiento. Asimismo, habrá manifestación en Calatayud desde las 12.00 y partirá desde la plaza de toros hasta la plaza del Fuerte; en Tarazona habrá concentración a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento, y en Ejea de los Caballeros, también a las 12 en la plaza de la Diputación habrá otra concentración.

El objetivo de todas ellas, ha subrayado Yago, contestarle al Gobierno que "ahora que ha puesto de manifiesto que sí hay dinero para las pensiones, no va a lograr frenar ni dividir el clamor general en defensa de un sistema público en peligro porque no se garantiza su financiación a futuro". Precisamente la revisión de las fuentes de financiación de las pensiones dotándolas de más ingresos a través de los PGE y liberando a la caja de la Seguridad Social de gastos que no le son propios, así como asegurar su poder adquisitivo volviéndolas a vincular al IPC son dos de los objetivos fundamentales de esta nueva movilización, que llega tras las del 17 de marzo y que no será la última ya que este Primero de Mayo concederá un especial protagonismo a las pensiones.

"No vamos a parar", ha advertido Yago: "La propuesta del Gobierno no resuelve el problema, no llega a todos y no asegura el futuro de las pensiones" ha dicho. Además, ha recordado que en Aragón existen más de 300.000 pensionistas, de los que 143.104 cobran por debajo de los 735,84 euros y 193.592 perciben menos de mil euros.

La retirada de la reforma de las pensiones introducida en 2013 y del factor sostenibilidad que incluye y que supondría que esos 735 euros de pensión se les quitase un 30% los próximos años es otra de las finalidades de esta movilización permanente de los pensionistas que han conseguido que la jubilación se convierta en el cuarto problema que más preocupa a los españoles según el último Barómetro del CIS.

Manuel Martín, de CC. OO., ha recordado que asegurar el futuro de las pensiones nos concierne a todos al entender que va ligado al problema de los salarios y de las condiciones de trabajo. Por eso, jóvenes, trabajadores en activo y pensionistas, deberían sumarse a esta nueva movilización. En este sentido, los representantes de ambos sindicatos mayoritarios han hecho un llamamiento a la unidad y a salir todos juntos a la calle, también con otras plataformas que se quieran sumar, para reivindicar unas pensiones dignas. Martín ha precisado que "la desunión, pese a que algunos quieran hacer su propia convocatoria, no nos favorece" y ha apelado a que "vayamos todos juntos con nuestras señas de identidad" y nadie trate de rentabilizar una movilización que debería volver a ser masiva.