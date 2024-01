El Huesca busca soluciones para la salida de Kanté

Al mismo tiempo que la SD Huesca está trabajando dentro del mercado de invierno para conseguir lo antes posible un delantero y un central, también persigue añadir más salidas a la ya producida, la cesión de Diego Aznar al filial del Valencia. Son operaciones que las necesidades económicas fuerzan a que vayan de la mano. Dos son los nombres que tienen la puerta abierta, Manu Rico y Kanté. El canterano marcharía cedido en busca de los minutos que no está teniendo con Hidalgo y para ello cuenta con proposiciones de Primera RFEF. Se interesó el Recreativo, aunque no apunta a ser su destino, y también ha sido vinculado a la Cultural Leonesa. Con el ariete, con contrato hasta junio, lo que se persigue es que se desligue del todo del club. Para ello, la fórmula que gana enteros es una rescisión en la que se le abone parte de la ficha que le falta por percibir.

“No podemos acceder a ciertos jugadores por nuestras limitaciones económicas por lo que es probable que salga alguno más y llegue alguno”, apuntó al respecto Hidalgo tras el partido del domingo con el Eibar. El técnico también destacó que la comunicación que está teniendo con el director deportivo, Ángel Martín González, está siendo “diaria”.

Con Kanté ya se intentó su marcha el verano pasado dentro de los movimientos que se realizaron para aligerar la masa salarial de la plantilla. Sin embargo, ninguna de las propuestas recibidas convenció. Ahora, la situación es similar.

En su primer curso como azulgrana disputó 31 encuentros ligueros en los que marcó tres goles y en el que su rendimiento ya no terminó de convencer, y en el actual ha participado en diez jornadas en las que no ha visto puerta. No juega desde el cruce copero con el Antequera en el que entró en el 71 y se ha quedado fuera de las últimas cinco convocatorias –incluida la de la eliminatoria con el Rayo– por problemas físicos, los mismos que han hecho que en los entrenamientos se esté limitando a ejercitarse en el gimnasio.

En el mercado, que echará el cierre el 1 de febrero, al margen del Huesca, hay otros seis conjuntos de Segunda División que aún no han realizado incorporaciones. Son el Leganés, el Espanyol, el Eibar, el Burgos y dos rivales directos por la salvación, el Albacete y el Villarreal B. De entre los otros equipos que se encuentran en el fondo de la tabla, el Amorebieta se ha hecho con Unzueta, Bustinza y Troncho; el Alcorcón, con Fede Vico; el Andorra, con Karrikaburu; y el Cartagena, con Arnau Ortiz y Andy Rodríguez.