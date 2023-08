Kanté apunta a quedarse en el Huesca

Más allá de la del lesionado Rubén Pulido, no hubo ausencias sobre el césped de la Base Aragonesa de Fútbol. Después de que hubiese llegado a las seis de la mañana tras el 0-0 del día anterior frente al Racing en Santander, la SD Huesca realizó este martes por la tarde su habitual sesión de recuperación tras partido. Diego Aznar, al que se le busca nuevo destino, trabajó junto al resto de sus compañeros a la espera de acontecimientos. Tampoco faltó otro ariete, Kanté. El ex del Fuenlabrada era uno de los nombres que se manejaban como opción de salida para abrir hueco en la masa salarial, pero finalmente, y aunque hasta el cierre del mercado del viernes nada se pueda dar por seguro, estaría más cerca de quedarse que de marcharse después de que las ofertas recibidas no le convenzan. Junto con Obeng y el refuerzo que se espera contratar formaría la delantera de los oscenses.

El ex del Fuenlabrada se quedó sin jugar en el debut liguero frente al Burgos. Sin embargo, en la derrota posterior frente al Tenerife entró en el 71 por Joaquín y en El Sardinero, en el mismo minuto, tomó el testigo de Obeng.

La necesidad de llegada de refuerzos quedó patente en Santander. Tras las marchas de Escriche, Soko y Ratiu, la lesión de Rubén Pulido y con Rafa Tresaco aún sin inscribir, solo se desplazaron 19 jugadores. Esa falta de efectivos también se dejó notar en la Base Aragonesa de Fútbol. Con los titulares ejercitándose al margen junto a Kanté y Lombardo después de una larga sesión previa que incluyó charla y vídeo, para completar el grupo de los suplentes fue necesario llamar del filial a David García y Espinosa -habituales- y a Nacho García y Ayman.

Siguiendo el entrenamiento estuvo el director deportivo Ángel Martín González, pegado constantemente al teléfono móvil y junto al secretario técnico Ramón Tejada. Saben que les esperan horas frenéticas de negociaciones.

Los movimientos que se quieren ejecutar para terminar de dar forma a la plantilla podrían vivir el miércoles un empujón. Es día de descanso y no será hasta el jueves cuando el Huesca comience a prepara la visita del Mirandés del domingo a las 21.00. Para ese duelo de la cuarta jornada en el que se buscará la primera victoria de la temporada y desquitar a la afición del mal sabor de boca que dejó el 0-2 con el Tenerife del estreno en El Alcoraz, se han programado tres entrenamientos.