Al menos cinco movimientos más en la SD Huesca antes del cierre del mercado

Cuco Ziganda lo dejó claro el lunes en la rueda de prensa posterior al empate a cero con el Racing. Para completar la plantilla al menos necesita que antes del cierre del mercado, fijado en la medianoche del viernes, se incorpore a un nuevo delantero y un jugador de banda, movimientos que no serán los únicos que se ejecuten. Todavía están pendientes las inscripciones de Rafa Tresaco y Kento Hashimoto, y, aunque el técnico navarro manifestase en El Sardinero que confiaba en que no se produjesen más salidas tras las de Escriche, Ratiu y Soko la semana pasada, lo cierto es que la puerta no se puede cerrar del todo. Diego Aznar podría marchar cedido y el filial del Valencia, el Valencia Mestalla, aparece como una opción.

A pesar de los traspasos de Ratiu y Escriche, las estrecheces económicas siguen siendo un condicionante. El grupo con el que trabaja ahora Ziganda lo conforman 21 jugadores, incluyendo a Manu Rico, Balboa y Diego Aznar, que lucen dorsal del filial.

Muchas de las operaciones apuntan a resolverse a última hora. Al respecto, Javi Mier sigue sobre la mesa. El medio del Oviedo es un futbolista polivalente del gusto del entrenador que puede adaptarse a jugar por banda. Se trata de una vieja aspiración que ya se tanteó hace un año. Él está dispuesto a llegar a Huesca y no entra en los planes de los asturianos. El nudo de la operación se encuentra en las condiciones -gustaría que primero se desvinculase- y en que en El Alcoraz el desenlace de la cesión de Obeng, también llegado desde el Carlos Tartiere, no dejó buen regusto por las opciones de compra que hubo que aceptar. En cuanto al punta, se quiere a alguien que pueda complementarse con Obeng. Para ello, se manejan varias opciones.

En cuanto a las inscripciones, la de Rafa Tresaco podría ser uno de los últimos asuntos a tratar. La idea es que forme parte de la primera plantilla, aunque, después de que causase baja en la primera jornada por lesión, en las dos siguientes ni siquiera se ha podido sentar en el banquillo por la no realización de un trámite que, unido a su ficha de 93.000 euros -el mínimo de Segunda División según el último convenio- tiene un coste de 150.000 euros. Aunque el serrablés llegó a jugar en Segunda durante su etapa en el Racing, lo hizo aún con dorsal del filial, por lo que debe obtener la licencia profesional.

Sobre Kento Hashimoto, se sigue a la espera de solucionar los trámites burocráticos que desde hace más de un mes impiden que se reincorpore a la disciplina azulgrana. Según expuso Ziganda, se está entrenando en solitario en un gimnasio. Con él se tiene la baza de que ya conoce los resortes del juego que propugna el técnico por lo que su adaptación sería rápida. Eso sí, no trabaja en equipo desde el final del último curso.

Por su parte, a Diego Aznar, sin minutos en las tres primeras jornadas tras haber estado dentro de la dinámica del grupo de Ziganda durante todo el verano, se le busca una cesión después de que al final de la temporada pasada en la que marcó 23 goles con el Huesca B en 3ª RFEF, firmase la renovación. La negociación entonces no fue sencilla por la aparición de clubes importantes interesados en incorporar al joven zaragozano de 19 años a sus estructuras. Especial empeño puso el Valencia y precisamente el club ché es uno de los que querría tenerlo en su filial, el Valencia Mestalla, que compite en 2ª RFEF.