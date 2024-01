El Huesca cambia el guion de su ataque

Aunque su caudal ofensivo halla mejorado significativamente en los últimos partidos, la SD Huesca sigue necesitada de goles. Le urgen para luchar con garantías por la salvación en las 19 jornadas que le restan a la Segunda División y los está buscando por varias vías. El club se afana en contratar un nuevo delantero antes de que el mercado de invierno cierre el 1 de febrero -también un defensa-. Para ello está peinando la Segunda División, la Primera RFEF, competiciones extranjeras e incluso la Segunda RFEF. Se quiso haber cerrado el asunto ya la semana pasada y lo mismo ocurre con la actual, aunque no es fácil. Existe la limitación económica que implica el tener superado el techo salarial y la competencia no es poca dentro de la misma categoría. Casi todos quieren mejorar su ataque. Eladi, del Tenerife ha sido el último nombre en sonar. A la par, Antonio Hidalgo explora también soluciones dentro de lo que tiene en la plantilla. En los dos últimos partidos, el del empate a cero con el Sporting y el de la derrota por 2-3 del domingo pasado con el Eibar, su apuesta ha sido la del falso ‘9’, figura que se ha encargado de encarnar Joaquín y que implica una merma en el protagonismo de Samuel Obeng, el máximo artillero con cuatro aciertos, quien hasta ahora solo se había caído de las alineaciones por cuestiones físicas.

La variante la desempolvó para la segunda parte de El Molinón. Aunque el once titular fue el mismo que el de la victoria por 3-0 ante el Cartagena con la que se cerró la primera vuelta, lo visto hasta el descanso no le había gustado nada y decidió agitar el árbol. Retiró del campo a Obeng e introdujo a Nieto. Sielva, que venía haciendo labores de central, volvió a centrarse en exclusiva en las labores de pivote y Joaquín se quedó en la punta. No se lograron los tres puntos, pero se ganó en empaque y se empujó a su portería a los asturianos para lograr un empate que sacó al menos por una semana a los azulgranas del descenso.

El delantero Bolívar, a pesar de estar en el banquillo y de que no se agotaron los cambios, se quedó sin jugar. Después, ya con la selección de Venezuela sub-23, con la que ahora está disputando el Preolímpico, fue baja ante el Eibar. Tampoco estuvo Kanté, con problemas físicos y en la rampa de salida, mientras que la cesión de Diego Aznar al filial del Valencia se oficializó el viernes. El único ariete disponible ante los armeros fue Obeng. Sin embargo, Hidalgo prefirió seguir explorando las opción de jugar con Joaquín arriba situando, ante la baja de Javi Martínez por un golpe, a Lombardo como apoyo.

De nuevo, en el descanso hubo que reorganizarse tras un primer tiempo en el que se sufrió un 0-2. Del 5-3-2 se pasó al 4-1-4-1 dando entrada a Valentín por Nieto. El extremo junto a Kento, Lombardo y Vallejo pasó a escoltar a Joaquín. Se consiguió el empate y no fue hasta después del 2-3 cuando Obeng, en el 75, pisó el terreno de juego. Posteriormente, debutó también el juvenil Ayman.

Según explicó Hidalgo, lo que busca con Joaquín como referencia ofensiva es atacar los espacios y para ello lo conjunta con Hugo Vallejo, jugador con el que se entiende bien y con el que genera dinamismo; el 1-2 obra de Vallejo lo propició Joaquín, que en la primera parte tuvo un mano a mano en una contra. Es algo, de hecho, que el técnico ya probó en la primera vuelta. En la derrota de la jornada 17 con el Valladolid (0-1) Tresaco sustituyó a Obeng en el 71 dejando a Vallejo en el centro del ataque. El granadino fue capaz de crear con Joaquín un par de ocasiones. Se repitió en la visita al Andorra para la que Obeng fue baja. Estando Kanté, Bolívar y Aznar disponibles, el ‘9’ fue Vallejo, precisamente el dorsal de su camiseta.

El partido con el Eibar fue el de más tiros a puerta de toda la temporada, hubo ocho. Al respecto, la media general es de 2,7. En las diez jornadas con Ziganda se quedó en 2,2 y en las trece que llega Hidalgo se ha elevado a 3,2. En las últimas cinco, se ha saltado a un 4,8. Es el tramo que arrancó con la victoria por 1-0 con el Racing de Ferrol y que también comprende además de los resultados con el Cartagena, el Sporting y el Eibar ya comentados, la derrota con el Levante (2-1). En él se han logrado siete de quince puntos posibles con una producción de 1,4 goles por encuentro cuando en todo el curso, con un global de 18 dianas, el más bajo de la categoría, el dato es de 0,7.