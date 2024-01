El Huesca repite ante el Sporting el once de la goleada al Cartagena

La SD Huesca abre la segunda vuelta de la liga visitando a partir de las 16.15 al Sporting de Gijón en un partido en el que tiene la posibilidad de salir del descenso y en el que quiere dar continuidad a sus dos últimas actuaciones. A Navidad llegó goleando al Cartagena con un 3-0 y en la Copa el Rayo, un Primera División, solo pudo tumbarle ya en la prórroga (0-2). A pesar de que están de vuelta jugadores como Mier, Kento y Nieto, Hidalgo ha optado por repetir el once que dispuso frente a los murcianos y en los que figuraban, entre otros, Hugo Vallejo, Vilarrasa y Kortajarena, además de un Sielva que podría volver a ejercer de central.

Las ausencias en las filas azulgranas siguen siendo numerosas y de hecho la convocatoria está compuesta solo por 19 nombres. A Gijón no viajaron por diferentes motivos, además de Rubén Pulido, baja de larga duración, Valentín, Tresaco, Kanté, Aznar y Balboa. Los tres primeros sufren problemas físicos y además Kanté y Aznar se encuentran en la rampa de salida dentro del mercado de invierno. Por su parte, Balboa está citado por Guinea Ecuatorial para la Copa de África.

El once que presentará el Huesca en tierras asturianas estará compuesto por Álvaro, Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Vilarrasa, Sielva, Kortajarena, Javi Martínez, Joaquín, Hugo Vallejo y Obeng. En el banquillo quedan Juan Pérez, Nieto, Martos, Kento, Mier, Lombardo, Rico y Bolívar.

El Sporting llegó al ecuador de la liga como tercer clasificado gracias a méritos como el de no conocer la derrota en su estadio. Eso sí, arrastra cuatro jornadas sin ganar habiendo firmado un pleno de empates en las tres previas al parón. Miguel Ángel Ramírez no podrá contar con los centrales Insua, ex del Huesca, e Izquierdoz y con el medio Nacho Méndez.

Serán titulares en los asturianos Yáñez, Pasacanu, Rober Pier, Diego Sánche, Cote, Roque Mesa, Rivera, Hassan, Gaspar, Otero y Campuzano. Sus alternativas son Bloch, Guille Rosas, Pablo García, Nacho Martí, Villalba, Queipo, Varane, Djuka, Álex Lozano y Esteban Lozano.

El árbitro del partido es el murciano Salvador Lax Blanco. Debutante en Segunda División, ya dirigió al Huesca en su empate a dos con el Villarreal B y al Sporting, en un triunfo por 3-0 con el Mirandés. Le apoyará en el VAR el vasco Aitor Gorostegui Fernández.