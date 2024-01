Sporting-SD Huesca: un duro examen para comenzar la segunda vuelta

La pervivencia en el fútbol profesional exige una segunda vuelta notable que empieza a ponerse en juego este domingo en un escenario imponente (16.15, LaLiga TV Hypermotion). El Molinón examina a la SD Huesca, que arranca con el aval de una mejoría evidente y tras una eliminación copera en la que mostró una buena cara. La reacción del equipo azulgrana le ha dejado a un salto de abandonar los puestos de descenso y esta progresión se topa ahora con un candidato a Primera, un Sporting que no ha perdido en casa y obligará a los de Antonio Hidalgo a llevar sus facultades al límite y más allá.

2023 terminó con una goleada irreprochable al Cartagena (3-0) y 2024 nació con una derrota peleada frente al Rayo Vallecano en la Copa (0-2) que dio argumentos positivos más allá del resultado. 118 minutos de resistencia ante un buen conjunto de la máxima categoría, por ejemplo. El Huesca se sabe en un momento de forma sano, a la expectativa de un calendario complicado y pendiente de un mercado con el que ha de mejorar, ante todo, la línea ofensiva. Varios frentes que se unen a la delicada situación institucional para componer un cóctel con la receta de siempre: lo que suceda sobre el césped marcará el paso de todo lo demás.

Los azulgranas han perdido ritmo a domicilio con las últimas derrotas ante Andorra (1-0) y Levante (2-1). Ambas, de naturalezas distintas, resuelta la primera en el descuento y la segunda después de un negligente inicio de partido. El Huesca busca la regularidad y la eficacia en las dos áreas. Casi nada. La seguridad defensiva es un hecho, pero la fiabilidad arriba depende de que no solo Samuel Obeng esté inspirado. La suma de efectivos, con varios jugadores que piden paso en un once inicial que por fin presenta dudas en algunas posiciones, es otra buena noticia en el año nuevo. Futbolistas como Óscar Sielva en el rol de central, Hugo Vallejo o Iker Kortajarena han refrescado la libreta de Hidalgo, que empieza a tener donde elegir y no un once uniforme sin alternativas valiosas.

Suma seis ausencias. No podrá contar con Gerard Valentín, con quien no se quieren correr riesgos pese a que se le ha tratado de recuperar durante la semana. Es una pieza muy importante y lo seguirá siendo, y si ha de parar para que una lesión en principio liviana no se complique, que pare. Tampoco han viajado hasta Asturias Abou Kanté, en la rampa de salida, y Rafa Tresaco por sus respectivas molestias físicas. Ni Diego Aznar a la espera de que se cierre su salida al Valencia Mestalla. Álex Balboa estará al menos dos semanas disputando con Guinea Ecuatorial la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil -este domingo debuta frente a Nigeria- y Rubén Pulido no va a jugar en lo que resta de curso por culpa de su lesión de rodilla.

Los oscenses sí presentarán a Jorge Pulido y Sielva una vez que han superado sus respectivas gripes, y el golpe de Joaquín Muñoz ante el Rayo no pasó de un susto. Todos ellos se postulan para la titularidad en El Molinón. Entre las dudas, la posibilidad de que Nieto regrese al carril derecho un mes después. Jugó la última media hora y la prórroga copera, por lo que no debería haber problema. Loureiro podría volver a la izquierda o permanecer allí Vilarrasa. Por delante, Kento y Javi Martínez completarían la medular y, arriba, Hugo Vallejo se ha ganado el acceso al once, solo junto a Obeng o como parte del tridente que completaría Joaquín en función del dibujo inicial.