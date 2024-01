Antonio Hidalgo: "En Gijón hay que vivir al límite cada jugada"

La SD Huesca se enfrenta a un complicado reto este domingo y su entrenador lo sabe. Antonio Hidalgo es consciente de la dificultad del primer encuentro del año para su equipo, el domingo en Gijón frente al Sporting. Sabe que deberán completar 90 minutos (más el descuento) casi perfectos si quieren sacar algo positivo de tierras asturianas: “Nos van a exigir mucho”, ha señalado este viernes.

Hidalgo dijo que El Molinón “es un campo que se respira fútbol”. “Es una gozada visitarlo, no necesitas mucha motivación”, ha señalado. El entrenador de la SD Huesca sabe que el Sporting es “un gran rival” que todavía no ha perdido en casa. “Es muy sólido, te amenaza constantemente con sus dos jugadores de arriba, tiene juego entre líneas, tiene variedad para la salida del balón…”. Ante estas armas, el Huesca tratará de “ser protagonistas” siempre que se pueda “e intentar estar lo máximo en campo rival”.

La receta para ganar donde nadie lo ha hecho no es sencilla: “Tenemos que estar muy concentrados, viviendo al límite cada jugada. Nos van a exigir porque el estadio empuja mucho. Hay que hacer un partido serio, conceder poco y tener pegada arriba. El rival tiene muchos mimbres para hacerte daño”, ha resumido.

Pese a lo complicado del reto, el técnico catalán ve a su equipo preparado. En su opinión, la SD Huesca está “en el camino adecuado”, tras un parón de Navidades en el que compitió de tú a tú contra un equipo de Primera como el Rayo Vallecano en la Copa del Rey, y en el que además ha podido recuperar a varios jugadores tocados: “Cuanta más gente tengamos preparada y disponible para el domingo, mucho mejor. Estas semanas nos han venido bien para recuperar a gente, hemos intentado ajustar cargas y llegamos en buenas condiciones”.

Hidalgo ha tenido palabras para jugadores que últimamente no contaban con demasiadas oportunidades, pero que le están complicando la elección de los once elegidos para saltar al campo de inicio. En particular, ha citado a Iker Kortajarena, de quien ha dicho que es “una gozada de tío” que “empuja muchísimo”, y a Enzo, que hizo “un gran partido” en su última intervención. “Suman, da mucho al grupo… Es gente que necesitamos, que tiene talento. Siempre les digo que entre lo que ellos son y lo que yo les pido nos tenemos que encontrar, y eso está pasando”, ha añadido Hidalgo.

En cuanto a Gerard Valentín, el técnico quiso ser prudente, y a pesar de que va avanzando en su recuperación, no considera que sea bueno arriesgar de cara al domingo, y prácticamente descartó su participación este fin de semana: “Viene de una lesión larga y tiene antecedentes, así que iremos con cautela”.

Por último, el entrenador de la SD Huesca se refirió a la ausencia de fichajes de invierno, tan necesarios con el equipo en puestos de descenso y problemas de cara al gol. Hidalgo admitió que necesitan reforzar “algunas posiciones” confió en “tener noticias pronto”, pero también insistió en que “lmás importante es que los veintitantos que tenemos ahora van a ser el grueso del grupo” y, por tanto, “los que nos van a llevar a la salvación”.