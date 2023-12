El Huesca recurrirá la roja a Kento Hashimoto

Las decisiones arbitrales volvieron a ser protagonistas en la derrota del pasado domingo frente al Levante (2-1) de la SD Huesca. Dos fueron las acciones particularmente polémicas, la expulsión de Kento Hashimoto que hizo que los oscenses tuviesen que jugar con uno menos durante más de una hora y el golpe en la cara que Jorge Pulido recibió en la segunda parte dentro del área local por parte de Capa y que el colegiado Quintero González no consideró suficiente como para pitar penalti. Para tratar de minimizar daños, el club ha decidido recurrir la roja directa, la cual tras el partido fue calificada por Antonio Hidalgo como “castigo excesivo”.

La del técnico no fue la única expresión de enfado. Según quedó reflejado en el acta, al descanso el director deportivo Ángel Martín González se dirigió al equipo arbitral en actitud desafiante recriminándole que “os habéis cargado el partido”. Después, en el tramo final, Ignasi Salafranca, el segundo de Hidalgo, sería amonestado por sus quejas a raíz del golpe a Pulido

La expulsión de Kento ocurrió a los 26 minutos y llegó dentro del mal arranque protagonizado por los azulgranas. El japonés no controló bien el balón y al intentar recuperarlo piso al granota Álex Valle. Fue fruto de la inercia y en ella no se aprecia intencionalidad. De hecho, el jugador al notar el contacto levanta su pie. No lo interpretaron así ni el árbitro Quintero González ni el responsable del VAR, Sagués Oscoz.

Llovía sobre mojado para los de El Alcoraz y lo hacía además dentro de la misma semana en la que sus máximos responsables habían mantenido una reunión con Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Se había celebrado el martes y a ella acudieron el presidente del consejo de administración, Fernando Callizo, y el consejero delegado, Josete Ortas.

El encuentro se había concertado a petición de los azulgranas después de que ya hubiesen manifestado públicamente su malestar tras los penaltis en contra que se les señalaron en el empate a uno con el Espanyol y la derrota con el Albacete. En aquella comparecencia ante los medios de comunicación se expresó que el Huesca se sentía “claramente perjudicado” y aunque no se quiso entrar a detallar uno por uno todos los agravios, sí se hizo referencia a jugadas “en las que no se hace caso al VAR” y en las manos que se le señalaron a Nieto en el 1-1 de la primera jornada con el Burgos.