Hidalgo: "Ha habido dos partidos, uno con once jugadores y otro con diez"

Antonio Hidalgo, técnico de la SD Huesca, no quiso pasar por alto en la sala de prensa del Ciudad de Valencia el peso de las decisiones arbitrales en la derrota ante el Levante (2-1). Se refirió a "dos partes diferentes, once contra once y diez contra once". En el primer caso, "ellos fueron muy superiores, con una salida nuestra que no te puedes permitir en esta categoría, y menos ante un rival con un potencial enorme".

Tras la expulsión de Kento, y después del descanso, "ajustamos cosas, el gol nos metió en el partido y tuvimos una clarísima de Iker Kortajarena para empatar". También recordó una muy similar a la del 2-0 por parte de Javi Martínez. A su parecer, se "compitió hasta el final, como siempre", y los relevos desde el banquillo entendieron el tipo de encuentro que debían afrontar.

Con todo en contra, Hidalgo señaló que "vamos a pasar muchos momentos así, sufriremos hasta el final. Días en los que ganaremos y en los que perderemos". Reconoció que, en ese arranque, "por primera vez desde que estoy aquí un contrincante nos había superado tácticamente de manera clara. Eso es mucho mérito suyo y demérito nuestro". Los azulgranas no traicionaron la máxima de "competir hasta el final".

Respecto al penalti a Pulido, vio "una imagen clarísima en la televisión" que lo corroboraba. Capa, "suelta la mano, eso queda a interpretación del árbitro y no pita penalti". La roja a Kento le indignó: "No intenta hacer nada, pierde la pelota y es un castigo excesivo que no quita los 20 primeros minutos".

Recordaba que, con independencia de la distancia respecto a la permanencia, a un punto a falta de lo que este lunes obtenga el Villarreal B frente al Real Valladolid, "nos hemos de mantener vivos". El retorno de Hugo Vallejo después de su lesión supuso un soplo de aire fresco puesto que "andamos justos en esas posiciones y permite darle una vuelta al partido. Tuvo un gran impacto".

Ya pensando en el duelo del jueves ante el Cartagena en El Alcoraz, se intentará apurar en algunos casos con los futbolistas tocados e Hidalgo era "optimista" con "tres o cuatro de ellos" en referencia a Sielva, Nieto o Javi Mier, que se quedó en Huesca después de notar molestias como también Abou Kanté con dolores en el talón de Aquiles.

Pulido destaca la reacción

Por su parte, el capitán azulgrana, Jorge Pulido, se quedaba con la "reacción" de la SD Huesca a todas las adversidades: "El primer gol nos ha pesado mucho, es verdad que hemos empezado mal y se te pone cuesta arriba el partido. Ha sido una primera parte para olvidar, la expulsión, la lesión, el segundo gol... Luego, la gente que ha salido del banquillo ha dicho ‘aquí estoy yo’. Necesitamos a todos y cada uno de los miembros del equipo. Es para estar orgulloso".

El partido del jueves ante el Cartagena en El Alcoraz (19.00) es "de los más importantes que hemos jugado en la primera vuelta. Este equipo está capacitado, es un orgullo ver competir y tirar del carro a la gente en momentos complicados. A ver si se recurre la expulsión".