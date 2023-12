Copa del Rey: El Huesca busca una aspirina en Antequera

Lo dijo Antonio Hidalgo en su comparecencia previa al partido de este mediodía: “Esto va de caerse y levantarse”. Tras el 0-1 con el Valladolid y el 1-0 con el Andorra, dos derrotas consecutivas que, especialmente la segunda, han frenado la buena racha que se había engarzado en cuanto a juego y sensaciones, y que han hecho que, lejos de salir del descenso, como podría haber ocurrido de ganar el domingo en el Principado, la salvación se haya alejado a cuatro puntos, la SD Huesca se mide el miércoles a partir de las 12.00 al Antequera. La visita al sexto clasificado del grupo 2 de Primera RFEF corresponde a la segunda ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único que los azulgranas encaran como una oportunidad de despejar dudas y retomar el buen camino.

La motivación no es muy diferente a la del anterior compromiso en el torneo del KO y el efecto que se espera conseguir en ElMaulí, el estadio con capacidad para 4.500 espectadores en el que se disputará el encuentro y en el que habrá una gran entrada, se quiere que sea el mismo. El 0-1 con el que hace poco más de un mes el Huesca derrotó al Águilas, un Segunda RFEF, supuso la primera victoria con Hidalgo en el banquillo y el inicio de una sucesión de compromisos en la que se engarzaron dos victorias con el Amorebieta y el Zaragoza, y un empate intercalado entre ambas con el Espanyol. Ahora, tras el paso por tierras malagueñas quedarán el cruce con el Racing de Ferrol en El Alcoraz del domingo (21.00) y los careos con el Levante y el Cartagena para cerrar la primera vuelta de la mejor manera posible de cara a la carrera por la salvación.

El Huesca se desplazó este martes en AVE a Antequera. Lo hizo después de haber entrenado por última vez a una hora nada acostumbrada, las 8.00. El tiempo para preparar el choque ha sido escaso, solo dos días, y por eso Hidalgo ha querido exprimir al máximo las dos únicas sesiones con las que ha podido contar. Le tiene respeto al rival, pero a la vez no puede dejar de lado que el domingo debe recibir a una de las revelaciones del campeonato contra la que no puede fallar.

La expedición la componen 22 jugadores. Además de los lesionados Rubén Pulido y Tresaco, tampoco se subieron al tren Sielva, Nieto y Obeng, a los que se preserva para la liga, y Vallejo, que en Andorra, donde actuó como punta, fue sustituido con problemas físicos y al que se le van a practicar más pruebas médicas después de que las que se le realizaron el lunes no fuesen concluyentes. En cambio, se incorporan tres canteranos, los tres defensas, Fofana, Alin y Espinosa, que incluso en algún caso podrían ser titulares. Los dos primeros, fijos en las alineaciones del Huesca B, ni siquiera estuvieron convocados en la última jornada.

En la liga, Hidalgo ha encontrado un once tipo y, al margen de los que no se han desplazado, la mayoría de sus componentes, por no decir todos, podrían no jugar de inicio para darle la oportunidad a los menos habituales. Balboa, por ejemplo, no ha tenido minutos desde el cambio de entrenador. Otros nombres que podrían entrar, además del portero Juan Pérez, son los de Martos, Kortajarena, Manu Rico y Lombardo. Arriba, Bolívar, Kanté y Aznar están ante una ocasión de reivindicarse después de que ninguno fuese de la partida en el Principado aún no estando Obeng disponible.

El Antequera es un recién ascendido que se ha aclimatado rápido a su nueva categoría hasta el punto de que está metido de lleno en la pelea por entrar en el ‘play off’. Después de haber perdido solo un partido en once jornadas, en las dos últimas ha hincado la rodilla. Cedió 3-0 con el Córdoba y 0-1 con el Algeciras el domingo pasado. En la primera ronda de la Copa dejó en la cuneta al Manchego (1-3), de Segunda RFEF. Lo dirige Javi Medina, joven de 29 años y para el gran público su jugador más reconocible es Kameni, que con diez años más que su actual entrenador estira una larga trayectoria como portero que incluye al Espanyol y el Málaga. La principal amenaza se llama Luismi Redondo, extremeño con paso por las canteras del Valencia y el Deportivo, que suma siete dianas.

Antequera-SD Huesca

Antequera: Kameni, David Rodríguez, Fomeyen, Humanes, Yeremy, Chema Núñez, Marcelo, Ale Marín, Luismi, Loren y Ale García.

SD Huesca: Juan Pérez, Alin, Fofana, Martos, Vilarrasa, Kento, Kortajarena, Manu Rico, Lombardo, Bolívar y Kanté.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla La Mancha)

Horario/TV: 12.00/Aragón TV