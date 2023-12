Antonio Hidalgo: “La Copa nos puede dar fortaleza”

Antonio Hidalgo quiere mirar hacia delante, pero al mismo tiempo todavía tiene muy reciente en su retina la derrota del domingo ante el Andorra con un gol en el minuto 90 (1-0). De un tropiezo “difícil de digerir por cómo fue el desenlace” se pasa casi sin paréntesis a la segunda ronda de la Copa del Rey en la que el miércoles a las 12.00 espera el Antequera, un Primera RFEF que “nos va a poner las cosas complicadas” y ante el que pide “máximo rigor”. “Jugar pronto siempre viene bien, sobre todo cuando pierdes porque esto va de ganar y ahora tenemos una oportunidad en la Copa que nos puede dar fortaleza”, afirmó el técnico de la SD Huesca este lunes.

De Andorra, un duelo en el que el resultado esfumó la posibilidad de salir del descenso, señaló que “el plan era el que teníamos en la cabeza, durante le partido no pasó casi nada, estaba para un empate y sumar siempre es bueno, pero la situación final no puede suceder”. A la vista de la situación en la tabla recalcó que “debemos ir siempre al límite”. “A todos nos gusta jugar alegre, pero debemos saber quiénes somos y el momento en el que estamos”, reforzó su mensaje.

Ahora, con el condicionante del poco tiempo para preparar el cruce con el Antequera, lo que busca es “llegar frescos y elegir bien a la gente”. El entrenador catalán conoce al rival porque se midió a él la temporada pasada con el Sevilla Atlético. “Sé como trabaja, es un equipo que quiere tener el balón, proponer desde atrás”, indicó asemejándolo, “salvando las distancias de la diferencia de categoría”, al Andorra. “Tiene jugadores con mucha hambre, nosotros tendremos que ir con nuestra idea y ser valientes”, recomendó.

La Copa al Huesca le debe motivar porque “esto va de caerse y levantarse”. “Debemos saber cuál es la situación y jugar con una energía brutal”, expuso. “Con orden, nosotros competimos contra cualquiera”, afirmó.

Para armar el equipo cuenta con las bajas seguras de Rubén Pulido y Tresaco, y con varias dudas que apuntan a no estar disponibles. Vallejo se retiró del choque contra el Andorra con problemas físicos y está pendiente de realizarse pruebas, Sielva no se ejercitó este lunes por precaución y sobre Obeng, que se perdió el duelo del Principado por sus problemas con el tobillo, hay que “decidir qué hacer con él”. “Su dolencia no se le va a ir por parar cinco o seis días, pero sí que mejorarían sus condiciones”, valoró. No en vano, en el horizonte aparece el cruce con el Racing de Ferrol del domingo en El Alcoraz (21.00).