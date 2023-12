Hidalgo, molesto: "La situación del gol, con la responsabilidad en la marca, no puede darse"

Antonio Hidalgo, técnico de la SD Huesca, se refirió tras la derrota a que pese a la igualdad del choque con el Andorra, “todo queda condicionado por perder en una acción a balón parado. No creo que vaya a meter Samper muchos más goles de cabeza en su carrera. Se trataba de estar concentrados del primer minuto al último y lo hemos estado durante 20 o 25”, afirmó, molesto. Luego “se generaron superioridades pero no pasaba nada, les controlamos pero faltó balón y la situación del gol no puede producirse”, con la falta de atención de Jovanny Bolívar. Habló de “responsabilidad en la marca” y de un trabajo colectivo que se vino abajo en el 89 con ese 1-0 definitivo.

La situación general de “poder salir ” del descenso se rompió “en el último segundo” ante un rival “con el que estuvimos acertados en el modo de afrontarlo. No podemos permitirnos estos errores porque nos condenan, y todo lo que sea sumar en esta situación es buenísimo. Pensaba que había sido en propia puerta”. Los delanteros, “hicieron un buen trabajo, era el plan de partido que queríamos, sin hundirnos y superioridad en el uno contra uno por fuera”. Se acordó de la ocasión de Kento, “era un encuentro de empate a cero y nos vamos sin nada”.

Hidalgo no echó de menos a Samuel Obeng, que se había perdido el compromiso por lesión, y puso en valor el trabajo de Hugo Vallejo a pesar de que no se tratase de su espacio natural. No lo retiró por problemas físicos a falta de calibrar fuerzas y dosificar minutos de cara al partido de Copa del Rey de este miércoles en Antequera (12.00, Aragón TV). El delantero ghanés y Juanjo Nieto, en su caso por sanción, no se desplazaron hasta el Principado y ambos opositan en cambio al once del próximo domingo frente al Racing de Ferrol en El Alcoraz (21.00, LaLiga Hypermotion), cita trascendente para cambiar el paso después de las dos derrotas consecutivas ante Real Valladolid y Andorra.