El vestuario del Huesca cierra filas con Ziganda y Kanté

Hay unión en el vestuario, “plena confianza” en el entrenador Cuco Ziganda y convencimiento en el el trabajo que se está realizando. Samuel Obeng ejerció este martes de portavoz del primer equipo de la SD Huesca para mandar un mensaje de cierre de filas respecto a su técnico coincidente con el que surge desde dentro del club después de que en el empate a dos del sábado se llegase a escuchar en un sector de la grada gritos en su contra. Al respecto, el delantero también expuso el propósito de enmienda que existe en el grupo tras un arranque liguero en el que la primera victoria se resiste después de seis partidos en los que se han acumulado dos tropiezos y cuatro tablas. “La situación es complicada”, reconoció añadiendo que de todos modos “no nos podemos ir abajo tras seis jornadas porque sino la temporada se haría eterna”. “Estamos bien, pensando en mejorar y en trabajar día a día todos en la misma dirección”, afirmó.

Las razones que están impidiendo un mejor rendimiento y que han hecho que los azulgranas estén atorados en la zona de descenso las tienen detectadas. “La Segunda División es muy igualada, los pequeños detalles marcan la diferencia, no los estamos cuidando y tampoco estamos compitiendo bien”, expuso. Al respecto, con el Villarreal B los errores individuales volvieron a ser un lastre. Los castellonenses se adelantaron gracias a un fallo en un despeje de Álvaro y ampliaron su ventaja en una acción en la que el balance defensivo no fue el mejor.

“La fase ofensiva nos está costando, pero los primero es dejar la portería a cero para poder ganar. No es esta costando jugar juntos y no cometer errores”, recalcó haciendo suyo el discurso de Ziganda. Será a partir de crecer atrás cuando “podamos mejorar en ataque".

Solo existe un precedente dentro de la andadura del Huesca en Segunda División en el que se haya llegado a estas alturas de la competición sin aún haber conseguido un triunfo. Fue en la 2010-11, cuando a la séptima jornada se logró la vencida, un 1-3 con el Xerez. El próximo sábado con el Alcorcón (21.00), también a domicilio, existe la opción de igualar la marca para no establecer un nuevo récord negativo. “Cuanto antes ganemos, mejor. Fuera de casa sería importante porque volveríamos a El Alcoraz con ese subidón”, reconoció.

En este sentido, existe la percepción de que el equipo, lejos de su estadio, está rindiendo mejor, que la tensión y los nervios no le atenazan tanto. La impresión de puertas para adentro es de que no hay distinciones en función del escenario. “No estamos bien, no competimos bien ni fuera ni en casa”, fue claro Obeng que cree que para reaccionar sería clave “hacernos fuertes como locales al igual que la temporada pasada”.

El punto que se recuperó ante el Villarreal B fue gracias a un gol de falta directa de Sielva en el añadido que fue celebrado por el equipo con un gran abrazo, un gesto que después Ziganda destacó y valoró como un punto sobre el que crecer. “Se vio a un grupo unido y después incluso intentamos llevarnos la victoria aún a pesar de que era complicado por el tiempo que quedaba”, recordó el jugador cedido por el Oviedo. Para él, “el empate fue valioso porque íbamos perdiendo de dos”, aunque tiene un pero “casi sabe a victoria, pero no ganamos”. “Es un punto importante que anima a ir a Alcorcón con más confianza y la cabeza alta”, fue positivo.

Los insultos a Kanté

A la finalización del encuentro se vivió un incidente desagradable. Cuando se dirigía a los vestuarios, un aficionado increpó a Kanté llegando a proferir insultos de índole racista. Para evitar males mayores, tuvo que intervenir la seguridad del estadio y la Policía Nacional. “Que a día de hoy haya este tipo de gente y comentarios es lamentable, entre todos debemos combatir contra eso”, afirmó Obeng.