El Huesca solo presenta un inicio de liga más pobre que el actual

El inicio de temporada de la SD Huesca se encuentra lejos de ser bueno. Lo dicen los resultados, la irregularidad de su juego y también la comparativa histórica. Tras seis jornadas, acumula cinco en zona de descenso con cuatro puntos sumados -el último el 2-2 del sábado con el Villarreal B salvado por el gol que transformó Sielva de falta en el añadido- y ninguna victoria en el haber. En sus once experiencias previas en Segunda División, solo aparece un ejercicio con un balance más pobre a estas alturas del calendario, el de la de la 2010-11. Entonces, lo más que se había logrado fueron dos tablas. La buena noticia al respecto es que después se acabaría remontando el vuelo, precisamente a partir del séptimo compromiso, para acabar atrapando la salvación, meta que también se persigue en el presente.

Aquel conjunto lo dirigió durante todo el curso Onésimo Sánchez. Arrancó con dos 0-0 con la Ponferradina y Las Palmas para después encadenar cuatro tropiezos. A la séptima llegaría la vencida con un 1-3 en Xerez que abrió una racha de solo una derrota en trece partidos. Por ahora, esa ha sido la ocasión en la que más les ha costado a los azulgranas festejar un marcador positivo. Si se imponen el próximo sábado en su visita al Alcorcón (21.00) igualarán el registro. Lo contrario implicará acabar estableciendo un nuevo récord.

El empate con el filial ‘groguet’ hizo que se sobrepasase a la 2015-16, cuando el casillero de victorias se inauguró en la sexta jornada con un 0-1 ante el Mallorca, aunque entonces ya había habido un triunfo oficial previo, en la Copa del Rey y precisamente contra el mismo rival y en el mismo escenario (0-2). Nominalmente, también existe otra ocasión en la que la primera victoria liguera se dio en la sexta cita de la competición, en la 2011-12. Sin embargo, aquel partido fue en realidad el quinto después de que la primera jornada se aplazase por huelga.

En cuanto al número de goles a favor, las dos dianas del sábado, la de Sielva, y la anterior de Loureiro en un córner con la que se recortaron distancias, contribuyeron a engordar un apartado hasta entonces famélico. Los de Ziganda llevan cuatro, las mismas que en la 2016-17, la de la clasificación para el ‘play off’, y dos más que en la 2010-11 y en la 2009-10.

El año pasado a estas alturas, ya con Ziganda en el banquillo, se habían marcado el doble y recibido uno menos, siete. El equipo era 15º con siete puntos, dos victorias, un empate y tres derrotas. Las ocho ocasiones en las que se ha tenido que sacar el balón de la red solo quedan por delante de las diez de la 2010-11 y las doce de la 2011-12.

El Huesca no gana, pero tampoco es fácil hacerle hincar la rodilla. Lo han logrado el Leganés y el Tenerife, que marchan tercero y cuarto en la clasificación. La actual sería la temporada con más empates en las seis primeras jornadas, cuatro, si no fuese por la 2008-09, la del debut en el fútbol profesional. Con Calderón a los mandos se acumulaban cinco con un triunfo y ninguna derrota. La imbatibilidad se mantuvo hasta el octavo compromiso. No ha vuelto a suceder alfo así.

En cuanto a la cantidad de marcadores a favor, el tope lo tiene con tres la 2019-20, la del primer puesto en la liga. Las actuaciones iniciales de los del Míchel Sánchez no fueron de medias tintas o se perdía o se ganaba. Así se acumularon nueve puntos con los que se igualaron los de la 2012-13, que se puso en marcha con dos triunfos, tres tablas y una derrota, y que posteriormente se torcería hasta el punto de descender a Segunda B. Ya se sabe, lo más importante es cómo se acaba.