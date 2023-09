El impulso de Rafa Tresaco en el Huesca

Comenzó suelto, ofreciéndose y encarando. Sin embargo, después no lo tuvo fácil en una banda de la que se acabó adueñando Ontiveros y al descanso fue sustituido por Valentín. Rafa Tresaco vivió su debut como titular en la SD Huesca en el empate a dos del pasado sábado con el VillarrealB. Dentro de un once inicial con cinco novedades, la presencia del atacante serrablés para encargarse del extremo derecho fue la más sorprendente y vino a confirmar la confianza que tiene en él Ziganda quien, en un partido marcado en rojo, lo eligió por delante de otras opciones de peso como el propio Valentín y Joaquín.

El primero había estado entre algodones durante la semana por problemas físicos y de hecho solo aguantó 28 minutos antes de regresar al banquillo dejando su sitio a Kanté. Por su parte, el segundo está teniendo un rol recurrente como segunda punta junto a Obeng.

Aunque realizó al completó la pretemporada con el primer equipo, con el que ya había llegado a ser convocado la temporada pasada sin llegar a jugar, lo cierto es que Ziganda no pudo echar mano de él en la liga hasta el 1-1 con el Mirandés de hace tres jornadas. El club, pendiente de cuadrar los límites salariales, y atendiendo a que su inscripción como miembro del primer equipo en La Liga implicaba 150.000 euros -en el filial por edad no tenía cabida-, no le dio de alta hasta el cierre del mercado de verano. Dos días después sustituyó a Joaquín en el minuto 67 y a la semana siguiente, en la derrota de Leganés (2-0), fue reclamado para coger el testigo de Valentín en el 86.

De 23 años, fue internacional absoluto en categorías inferiores y se formó en la cantera del Real Zaragoza antes de pasar a la del Racing, con el que llegó a tomar parte en seis partidos de Segunda División en la 2019-20. No se pudo consolidar en las filas de los cántabros y un curso después firmó con el Marbella, de la aún 2ªB para después enrolarse en el Algeciras, en el estreno de la 1ª RFEF.

Su llegada hace un año al Huesca B, de 3ª RFEF, pudo considerarse en un primer momento como un paso atrás, pero él en cambio la supo aprovechar para tomar impulso. En un curso en el que no tuvo suerte con las lesiones, marcó siete goles y repartió trece asistencias en 19 partidos.

Ziganda ha sabido detectar su valía y como ya hizo con Tomeo, Kevin Carlos, Manu Rico y Anglada la temporada pasada no le ha temblado el pulso para darle los galones de titular. El navarro ya calificó en su momento la pretemporada del de Sabiñánigo como de "muy buena" y aseguró que tenía "buenos detalles". Ahora, su meta tiene que ser consolidarse.