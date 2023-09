En el centro y la defensa, incógnitas en el once del Huesca ante el Villarreal B

No estará Rubén Pulido, que por cuarta jornada volverá a ser baja por lesión, y tampoco Juan Pérez, con problemas en el cuádriceps y que este viernes no se pudo ejercitar, pero a cambio recupera a Jorge Pulido tras cumplir sanción y los refuerzos que llegaron en el último día de mercado han sumado una semana más de trabajo con la SD Huesca. Cuco Ziganda le da vueltas al once que dispondrá el sábado en la visita del Villarreal B a El Alcoraz (16.15) un partido en el que, tras dos derrotas y tres empates, lograr el primer triunfo de la temporada aparece como algo ineludible. Las incógnitas son varias y afectan a la defensa y, principalmente, a la medular.

Los seis elegidos para actuar de inicio por delante de la zaga en los tres últimos compromisos han sido los mismos, Kortajarena y Sielva en el centro, Valentín y Javi Martínez en las bandas, y Joaquín y Obeng en la punta. Sin embargo, aunque se ha ganado en consistencia con respecto a la propuesta anterior, el resultado no ha acabado de ser satisfactorio en lo que a la generación de juego se refiere.

Buscando un cambio de rumbo, en el tropiezo por 2-0 del sábado pasado en Leganés, tras el descanso el técnico retiró a Joaquín y Kortajarena para hacer debutar a Javi Mier y Hugo Vallejo. El equipo se vio más suelto y fue capaz de crear más ocasiones, circunstancia que sabe que la afición le reclama. Volver a repetir en El Alcoraz lo visto en la segunda parte de Butarque es una opción que está sobre la mesa. Implicaría el tercer cambio de sistema del curso tras el 5-2-3 y el 4-4-2. Frente a los pepineros Sielva se colocó entre la defensa y la línea de dos que formaron Javi Martínez y Javi Mier por detrás de Obeng, mientras que las alas fueron para Hugo Vallejo y Valentín.

De todos ellos Valentín sería el que menos seguro tiene el puesto. El catalán ha estado entre algodones en los últimos entrenamientos y bien podría dejar su sitio en la derecha a Joaquín. Por otro lado, se tiene intención de que Kento tenga sus primeros minutos del curso.

La defensa que se dispuso en Butarque para apoyar a Álvaro en la portería fue de circunstancias. Sin Jorge Pulido y con Martos, único zaguero que hasta entonces siempre había sido titular, renqueante, Blasco fue acompañado por tres laterales, Nieto, Loureiro y Vilarrasa. El regreso del capitán hará que el francés vuelva a tener a otro central natural a su vera. Así la banda derecha sería para Nieto o Loureiro, que venía siendo su ocupante en los dos encuentros previos, y la izquierda para Vilarrasa, que desde que se dejó de lado la línea de cinco ano había vuelto a ser de la partida, o Martos, que e Butarque pudo jugar en los últimos minutos.

Sin Juan Pérez disponible, el portero suplente apunta a ser Berto Hórreo, llegado el pasado verano desde la cantera del Real Oviedo para reforzar el filial y que ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo. La última, este mismo viernes, día en el que también se ejercitó con los mayores el juvenil Jaime García.