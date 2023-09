Ziganda: “Nos agarramos a que tenemos tiempo, margen y mimbres para mejorar”

Tres puntos en cinco jornadas, aún ninguna victoria lograda y atorada en el fondo de la tabla. El inicio de temporada de la SD Huesca, como su propio técnico reconoce, “no está siendo el que esperábamos” y por ello la visita del próximo sábado del Villarreal B (16.15) la entiende como “un partido muy importante”. Nada más allá de eso, porque tiene claro que “no podemos estar jugando finales desde septiembre”. Quiere huir de dramatismos en un choque en el que recuperará a Jorge Pulido tras cumplir sanción y en el que se agarra a que “tenemos tiempo, margen y mimbres para mejorar”. “Si salen bien las cosas estaremos muy contentos. Si no, nos llevaremos un palo y para adelante”, da normalidad a la situación

Tras la derrota por 2-0 ante el Leganés, la semana de trabajo deja en principio solo la consabida baja de Rubén Pulido, que sigue recuperándose de una lesión muscular, aunque algún jugador haya sufrido molestias. Los últimos días han servido para que los fichajes más recientes sigan avanzando en su puesta a punto. “Cuanta más gente tengamos disponible y en las mejores condiciones, más beneficioso será para todos”, afirma el preparador.

En la tradicional ofrenda a San Lorenzo el presidente del consejo de administración, Fernando Callizo, envió un mensaje de tranquilidad y lo mismo ha hecho desde el vestuario el portero Álvaro Fernández. “Esto es fútbol y ya sabemos cómo se mueve desde agosto, la sensación es de que cada partido es una final porque mueve mucha pasión y dramatismo. No estamos ganando y tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer las cosas mejor, dar un paso adelante en todos los sentidos”, comenta Ziganda, subrayando que “estamos empezando y no sirve de nada ponerse nervioso”. “No es nuestro mejor momento y la calma nos puede venir bien”, reconoce.

En el plano personal, Ziganda se siente “bien”. “El entrenador tiene que estar bien, porque si él no lo está el equipo no lo va a estar e incluso cuando él está bien, puede que el equipo no funcione”, reflexiona. “Me gustaría ganar y tener más puntos, pero es parte del juego y soy consciente de las dificultades de este inicio de temporada”, explica. “Veo que el equipo quiere, que entrena con muchas ganas, y veo al grupo unido”, asegura.

El Huesca solo ha conseguido hasta la fecha marcar dos goles, un balance ofensivo pobre para el que se buscan soluciones. En Leganés “en la primera parte casi no llegamos y para el segundo tiempo quitamos un delantero para poner otro medio y tuvimos más presencia”, ejemplificó. “Para ganar hay que hacer muchas cosas bien, entre ellas ser más consistentes en todos los planos, sobre todo en el defensivo”, recalcó. Está seguro de que los tiros al palo “a lo largo de la temporada irán para dentro” y hace hincapié en “cuidar detalles como que una falta a favor no se convierta en una contra”.

Ante la ansiedad por ganar “hay que ser lo más racionales posibles, no nos podemos guiar solo por los sentimientos”. “La incertidumbre por que no hemos ganado es real, que no jugamos como nos gustaría es real, que hay mucho tiempo para todo es real”, expuso. “Podemos ser el equipo fiable que fuimos durante la mayor parte de la temporada pasada”, está convencido. Para ello pide el empuje de la afición. “El año pasado fue clave en que fuese más o menos tranquilo”, alabó a la grada.

Aunque con otro modelo de juego, en el Villarreal B observa similitudes con el Mirandés, el último rival que pasó por El Alcoraz y con el que se empató a uno. “Es un equipo de jóvenes a los que no les quema la pelota y que manejan aspectos como la estrategia y las transiciones”, desgranó. “La temporada pasada consiguieron una salvación de mucho mérito, es el único club de Primera con filial en Segunda”, recalcó. “Consiguió un gran empate en Ferrol y nos complicará mucho”, advierte de un conjunto que suma un punto más que los azulgranas.