Álvaro Fernández: “Al que no crea en nosotros le pedimos que esté tranquilo”

Álvaro Fernández asume el rango de veterano esta temporada en la SD Huesca. Y eso que el riojano, fichado en el verano de 2019, ha completado por el camino dos cesiones con más sombras que luces en el Brentford de la Premier League y el Espanyol. De vuelta al club azulgrana, ha asumido la titularidad como una manera de convertirse en pieza clave y resituarse en una carrera que le ha llevado a ser incluso internacional absoluto, olímpico y sub-21. Mucha experiencia para sus 25 años y un mensaje claro; llama a la calma y la tranquilidad para facilitar el acceso a la primera victoria del curso.

Álvaro ha ejercido este miércoles de portavoz de un vestuario “con ganas” de que esta llegue el sábado ante el Villarreal B en El Alcoraz (16.15, LaLiga TV Hypermotion): “Somos los primeros que tenemos muchas ganas de ganar. Sabemos que en algunos partidos hemos estado lejos de hacerlo, y diría que en dos de ellos hemos estado cerca. Tenemos una gran oportunidad en casa con nuestras armas y nuestra gente”, ha valorado en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol.

El riojano achaca las cinco jornadas que han arrojado un balance de tres empates y dos derrotas a “pequeños detalles que no han venido de nuestra parte. En Butarque contra el Leganés (2-0) fueron dos errores corregibles, no han caído los detalles de nuestro lado y son goles evitables, primero por mí. Corrigiéndolo estamos más cerca de ganar y es la clave”.

Espera que, en este sentido, los fichajes resulten un elemento que sume, y “ya vimos en Butarque que Mier o Vallejo nos aportaron mucho. Somos un grupo muy nuevo y aunque el fútbol es resultados inmediatos pediría algo más de tranquilidad para que los jóvenes y fichajes se adapten. Al hablar de otra cosa que no sea ilusión nos estaríamos equivocando. Los nuevos van a aportar mucho y tenemos una gran plantilla para afrontar la temporada”.

El meta advierte de que “tenemos que manejar todo el tipo de sistemas posibles”, ante el cambio de dibujo que ya se ha experimentado en el nacimiento del curso, de la defensa de tres centrales a la de cuatro. “Hay situaciones y mini partidos que lo cambian todo. Cuantos más sistemas manejemos, más cerca estaremos de ganar. Queremos encontrar el que se adapte al jugador y nos encaje para ganar. Se pueden hacer más cosas, jugar más liberado y dar a eso una vuelta siendo conscientes de que es competición oficial y ver hasta qué punto podemos arriesgar”.

No entiende el pesimismo que ha generado este arranque, y pide “al que no crea” que “esté tranquilo, los jugadores lo estamos. Nadie piensa que esté perdido, sería una estupidez porque nos encontramos en septiembre. Nos estamos formando y faltan 37 jornadas, una temporada”. Además, apunta a que “los equipos que no hemos empezado muy bien tenemos margen para mejorar y hay tramos mejores y peores para todos. Nuestro momento llegará, y ojalá sea este fin de semana” No percibe “ansiedad en el vestuario, hay que tener tranquilidad”. En ese sentido, un triunfo “lo cambia todo, también la mentalidad. Queremos ganar y las victorias dan calma”, ha valorado un portero confiado en que “tiraremos adelante, seguro”.

Álvaro se ha mostrado “muy contento de estar aquí, sumar partidos y jugar con regularidad”. Con espacio para la autocrítica, ha añadido que “mi trabajo es no encajar goles y solo lo he hecho una vez, en Santander. Cuando corrijamos el encajar goles evitables seremos mucho mejores”. Intenta dar a sus compañeros la “experiencia” de su paso por Inglaterra y la Primera División con el Espanyol: “He podido jugar en otra liga, la mejor junto a la española, y el pasado pude hacerlo con mucha exigencia. Te hace madurar, crecer y ser sólido mentalmente. Ahora estoy aquí con esa experiencia para transmitir la tranquilidad”.

Se disputa el puesto con un Juan Pérez a quien conoce de su etapa en Osasuna, una relación basada en el “respeto” dentro de un grupo “muy sano” de trabajo. El riojano, con contrato hasta junio de 2024, representa uno de los grandes éxitos y apuestas de la dirección deportiva y vivió este verano “con mucha tranquilidad. Dejé las cosas en manos de mis agentes, les transmití lo que pensaba, era una buena opción y estoy feliz aquí”. Lo quiere zanjar “para quien tuviera dudas”: “Quiero jugar el mayor número de partidos. Se dan situaciones, vienen equipos y estábamos de acuerdo que lo mejor era seguir”.

Rubén Pulido y Valentín, al margen

Los azulgranas se han entrenado este miércoles con el regreso al grupo de Jovanny Bolívar y la ausencia de Gerard Valentín, que se ha quedado en el gimnasio para hacer frente a una sobrecarga muscular. La única baja segura para la sexta jornada es la del defensa Rubén Pulido, que sigue al margen, a la expectativa de si Kento Hashimoto puede ingresar ya en la convocatoria. Además, Cuco Ziganda se rearmará con Jorge Pulido tras cumplir el encuentro de sanción a la espera del completo restablecimiento de Abou Kanté.