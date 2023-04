Una victoria en cinco partidos, el reto del Huesca

El sabor del empate con el Tenerife del lunes fue de todo menos dulce para la SD Huesca, pero al menos sirvió para dejar a tiro el objetivo de los 50 puntos, esa meta a la que desde el principio del curso se ha aludido como sinónimo de tranquilidad a la hora de asegurar la continuidad en Segunda División toda vez que el ‘play off’ se ha acabado convirtiendo en un anhelo inalcanzable. Los de Ziganda, que marchan 14º a once puntos de la promoción y ocho por encima del descenso, suman en el computo global 47. Necesitan tres más, una victoria o tres empates, para cumplir con el mínimo exigido y para ello van a tener cinco intentos, los de las jornadas que restan.

El primero será el próximo lunes a las 18.30 en Málaga, donde, como dijo Ziganda tras el 1-1 con los canarios, "si se gana ya estará". De no ser así, las otras cuatro balas son las del Leganés, la Ponferradina, el Lugo y el Eibar.

Dejando a un lado la campaña del ‘play off’ y las dos del ascenso, con la de Rubi como la más rápida -en la jornada 25-, el momento en el que los azulgranas podrían llegar al medio centenar de puntos entra dentro de lo que ha sido lo habitual en sus otras experiencias en la categoría. La temporada pasada, sin ir más lejos, alcanzaron esa cota en la parada 37, la última disputada por ahora en el actual ejercicio, y lo mismo sucedió en la 2010-11. En la del debut, la 2008-09, hubo que esperar a la 40 y también se logró en el antepenúltimo compromiso en la 2011-12. En la 2015-16 fue en el penúltimo y en la 2009-10 no se consiguió hasta justo el final. Solo en una ocasión no se han alcanzado los 50 puntos, en la 2012-13. El equipo no pasó de 45 y cayó a 2ªB.

Ante el Tenerife, Ziganda vio a los suyos atenazados y para el cruce con el Málaga espera que no tengan "ni excesivo relax ni excesiva tensión". En La Rosaleda les espera un estadio de 30.000 espectadores que ya ha colgado el cartel de no hay billetes. Los blanquiazules, a cinco puntos de la permanencia, apuran sus opciones y se han impuesto en cuatro de sus últimos cinco compromisos. Si los oscenses ganan, lograrán la salvación virtual; con doce puntos por salir a concurso tendrían una ventaja de once sobre la zona roja. Ello no implica que el trabajo quedase entonces hecho, sería el momento de centrarse en crecer lo máximo posible en la tabla con el fin de obtener el mayor beneficio económico posible por el reparto de los derechos de televisión. Si pierden, todo se estrechará.

Cinco días después, tocará volver a hacer la maletas para afrontar el segundo desplazamiento dentro de una misma semana. El sábado a las 18.30 la cita es en Butarque. El Leganés, que antes habrá visitado al Tenerife, se encuentra en la clasificación un puesto por debajo del Huesca con un punto menos por lo que su escenario y cábalas de cara al desenlace de la liga es muy similar.

En la antepenúltima jornada, los azulgranas regresarán a El Alcoraz para ser los anfitriones de la Ponferradina. Los del Bierzo son terceros por la cola a ocho puntos de la salvación, por lo que es difícil que acudan con aún opciones reales de no caer a 1ª RFEF.

En ella ya se encuentra el Lugo, que con el 0-2 del domingo pasado frente al Málaga certificó el descenso. Los oscenses serán el último equipo que pase en Segunda División por el Anxo Carro, un escenario para ellos siempre especial. Es donde se impulsaron por primera vez a Primera.

Eso, el ascenso, es lo que apunta a dilucidarse en El Alcoraz en el cierre de la campaña. En la jornada final el rival será el Eibar, el que en estos momentos es el líder dentro de una apretada zona alta.