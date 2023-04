Una semana más para la SD Huesca con la atención puesta en la enfermería

No hubo carrera continua o bici estática, tampoco estiramientos sobre el césped. Los que habían sido titulares en el empate con el Tenerife se quedaron este lunes en el gimnasio. Como se ha convertido ya en costumbre en la SD Huesca, el foco de atención en los días previos a la visita al Málaga del próximo lunes (18.30), más que en lo que ocurra en los entrenamientos sobre el terreno de juego, va a estar puesto en la enfermería y el gimnasio, en la evolución de los problemas físicos que arrastran varios jugadores y en hacer el recuento de quiénes estarán disponibles.

Aquellos que habían formado parte del once se quedaron en las dependencias interiores del Pirámide y solo salieron -a excepción de Jorge Pulido, Obeng y Juan Carlos, que siguen planes de dosificación de cargas personalizados- para observar el partidillo que realizaron el resto de sus compañeros, aquellos que habían sido suplentes frente a los canarios -Juan Pérez, Javi Martínez, Rubén Pulido, Soko, Vilarrasa, Tomeo, Lombardo y Nieto- además de Manu Rico y Anglada y de otros cinco canteranos menos habituales, los porteros Miguel Ángez Sanz y Edu Mohedano, el defensa Amandi, el centrocampista Troguet y el delantero Diego Aznar, que había formado parte de la convocatoria de Ziganda aunque no tuvo minutos. Kento, que acumula cinco jornadas ausente por lesión, realizó los ejercicios previos, pero se quedó al margen en el partidillo y lo mismo sucedió con Salvador, que para el cruce de La Rosaleda seguirá estando sancionado.

Por igual motivo tampoco podrá ser alineado Valentín, que ante el Tenerife vio su quinta amarilla. Además, de las tres piezas ofensivas que fueron baja el lunes pasado, Ziganda descartó en la rueda de prensa posterior a Carrillo, que arrastra molestias en la zona posterior del muslo, mientras que para saber si Joaquín, en su regreso a casa, y Kanté están disponibles habrá que esperar a su evolución en los cuatro entrenamientos que restarán tras el día libre que el cuerpo técnico ha dado el miércoles al equipo.