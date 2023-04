El próximo objetivo del Huesca, la tercera victoria de 2023

No es la primera vez que pasa por una racha así esta temporada e incluso ha llegado a ser más larga, pero lo cierto es que la SD Huesca se ha vuelto a atascar en lo que a conseguir victorias se refiere. El próximo domingo en la visita del Burgos a El Alcoraz (14.00) tratará de cortar una dinámica que ahora mismo es de cuatro encuentros sin ganar logrando el que sería su tercer triunfo de la segunda vuelta y el noveno del computo global del ejercicio. Al rey del empate le cuesta cada vez más sacar sus partidos adelante aún a pesar de que derrotarlo no es nada sencillo.

El 0-1 que sufrió la semana pasada ante el Alavés finiquitó dos trayectorias, a nivel particular la de quince compromisos sin perder en casa y en el computo general la de ocho seguidos puntuando. Ésta última fue útil para que los de Ziganda se estacionasen en la zona media de la tabla, pero no para mirar más arriba. Con seis empates y solo dos marcadores a favor, el ritmo de puntuación es lento y de no acelerarlo implicaría que el objetivo de los cincuenta no se logrará hasta la penúltima jornada.

Desde que arrancó el año y la segunda parte del curso, el Huesca ha conseguido quince puntos en trece encuentros. Salea razón de 1,1 por jornada. En total acumula 43, le faltan siete y ocho duelos aún por dilucidar.

En la primera vuelta la cosecha fue de 28 puntos y la ratio ligeramente superior, de 1,3. Entonces, hasta la jornada 13, la del 1-0 con Las Palmas en El Alcoraz, se festejaron cinco triunfos y se lamentaron tres derrotas. Se ganaban los partidos de casa y fuera se aseguraban tablas. Después, se atravesó por un periodo en el que esos empates se convirtieron en tropiezos y finalmente el 3-0 de La Romareda abrió una sequía de seis careos sin sumar de a tres que aplacó el 1-0 con el Mirandés.

La cantidad de victorias del Huesca en la segunda vuelta solo le permite mirar por encima del hombro al Lugo, que aún no ha estrenado ese casillero en 2023, y es idéntica a la de los otros tres miembros de la zona de descenso, la Ponferradina, el Málaga y el Ibiza. El Leganés, que arrastra cinco derrotas, también solo ha sido capaz de darse un par de alegrías.

En lo que a la comparativa con las otras diez experiencias en Segunda División se refiere, solo hay un Huesca con menos marcadores a favor tras 34 encuentros, el de la 2015-16, la del regreso al fútbol de plata tras el último paso por Segunda B, en el que se acumulaban ocho. En la 2012-13, la del descenso previo, eran como ahora nueve y lo mismo sucedía en la 2009-10. El polo opuesto es de los saltos a Primera División, en ambos casos en estos momentos se tenían 16. El curso pasado la cifra era de once.

Aunque el Huesca se defienda bien, con 28 es el sexto con menos goles en contra, sus problemas para marcar -solo lleva 29- hacen que en el momento en que su portería deja de estar inmaculada ganar se convierta en una empresa complicada. De hecho, aún no ha logrado ninguna remontada todas sus victorias salvo dos han sido por 1-0 o 0-1; ésta última la única a domicilio, la de Oviedo en octubre.

En siete de los nueve empates de la segunda vuelta ha habido goles de por medio y en ellos los de Ziganda solo golpearon primero en uno, en el 1-1 con el Sporting. El resto han sido ejercicios enfocados a recuperar al menos un puntos. En Ibiza, tras sufrir el 1-0, el Huesca llegó a verse por delante, pero se tuvo que conformar al final con el 2-2.

En el Burgos los oscenses se van a encontrar a un contrincante que se mueve en parámetros similares a los suyos, rehúsa la posesión y basa su juego en la solidez atrás. Terminó la primera vuelta cuarto, pero ha ido perdiendo fuelle y ahora es octavo. En el año en curso ha conseguido tres triunfos. El último, tras seis partidos, el sábado pasado con el Racing (2-1).