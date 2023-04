Siete parejas de baile para el doble pivote de la SD Huesca

Cuco Ziganda ha buscado durante el curso una pareja de centrocampistas fiable, estable en el tiempo y que dotase de solidez a la SD Huesca tanto con el esquema que ha empleado casi siempre, el 4-4-2, como en las ocasiones en que ha preferido una defensa de tres centrales. Para ello ha empleado hasta siete dúos diferentes en las 34 jornadas disputadas con Salvador, Kento, Tomeo, Sielva y Timor como protagonistas. Combinaciones para una línea que puede encontrar de nuevo a todos sus efectivos con la vuelta de Kento Hashimoto, pues el japonés se va recuperando de los problemas físicos que le han mantenido fuera de los planes para enfrentarse al Villarreal B y al Alavés.

Así, el navarro podrá escoger en breve entre todos ellos para armar el doble pivote. Una posibilidad que no ha tenido a menudo al alcance de la mano debido a las sanciones y las lesiones. Este último condicionante fue el que rompió la linealidad que Ziganda había encontrado con la dupla de centrocampistas que más ha empleado en lo que va de temporada, la compuesta por el nipón y por Cristian Salvador: ha sido titular en once ocasiones, un tercio de la liga. Se estrenó en el único triunfo visitante, el del 12 de octubre en Oviedo, y se puso en liza por última vez frente al Mirandés el pasado 4 de febrero. Es decir, que el entrenador no ha dispuesto de su pareja favorita desde hace dos meses.

Kento y Salvador han sido, con mucha diferencia, los medios con una presencia más constante en los onces de la SD Huesca. Y eso que sus respectivas travesías no han estado exentas de problemas. Si el japonés debió atravesar el preceptivo periodo de adaptación tras su llegada a un país y cultura nuevos, el zamorano se lesionó durante la pretemporada y no pudo estrenarse hasta la jornada 7. Disfrutó de su primera titularidad en el Carlos Tartiere y las lesiones han golpeado a ambos de manera consecutiva. Si Salvador se perdió cuatro encuentros hasta su reaparición en el Estadio de la Cerámica, el nipón se perdió por sanción el partido con el Levante y ha sido suplente en seis de los siete últimos compromisos antes de lesionarse.

En todo caso, el centrocampista con más minutos de la plantilla azulgrana es David Timor, que además de haber sido empleado por Ziganda en el eje de la zaga en cuatro ocasiones ha aparecido en esta posición junto a Kento, Salvador, Óscar Sielva y Pablo Tomeo. El valenciano y su experiencia han aliviado las dudas de Ziganda para esta posición y aparecido cuando estaba mermada por las bajas. Aparece en la segunda y tercera duplas más empleadas tras la Kento-Salvador: ha sido alineado junto a Óscar Sielva en seis ocasiones y con Pablo Tomeo en otras seis, sobre todo al inicio de la temporada. El doble pivote Timor-Kento ha sido titular tres veces y el Timor-Salvador, dos.

De este modo, el de Carcagente (Valencia) ha ejercido a menudo de salvavidas para Cuco Ziganda. O de chico para todo. Como central cuando había ausencias en la defensa y de inicio en el curso cuando la línea aparecía más debilitada. Con Salvador lesionado, Kento en periodo de aterrizaje y Óscar Sielva aclimatándose, pues fue una de las últimas incorporaciones casi en vísperas del debut con el Levante, dio un paso al frente tirando de galones y fue titular en las primeras nueve jornadas. El entrenador se puso en sus manos y no le tembló el pulso al dar una similar responsabilidad al canterano Pablo Tomeo hasta que las piezas se terminasen de encajar.

El paso del futbolista de Alloza no ha sido anecdótico. No se limitó a ejercer de comparsa en aquellas fechas tempranas por necesidades del guion, pues fue titular junto a Timor en seis ocasiones, la última vez el 26 de febrero en Ibiza, y asimismo había coincidido en tres oportunidades más con Kento Hashimoto. De los canteranos, Pablo Tomeo ha sido el único que no ha tenido presencia con la SD Huesca B, a diferencia de Manu Rico o Hugo Anglada, y se ha mantenido de manera constante en las citaciones de la primera plantilla desde agosto hasta abril.

El término que más costó despejar de la ecuación ha sido el de Óscar Sielva, que no dispuso de su primera titularidad hasta la jornada 8, en Granada, pese a que antes había marcado un gol en la derrota con el Alavés en Mendizorroza. El que en un primer momento estaba destinado a dar al centro del campo una movilidad que no habría encontrado con otras alternativas tardó en alcanzar su mejor versión. Esta no se ha dado hasta la segunda vuelta, y con la ausencia del lesionado Salvador y la paulatina salida de Kento del mapa de Ziganda se ha ido reivindicando. La dupla Timor-Sielva ha sido la titular en seis ocasiones, cuatro de ellas en los encuentros que mediaron entre Levante y Villarreal B. Otra veta por explorar para el medio campo es la de Javi Martínez tras sus minutos junto a Sielva en la segunda parte frente al Alavés.