Las motivaciones de la SD Huesca para las últimas diez jornadas

La liga entra en su tramo final, el de las últimas diez jornadas, aquellas a las que si se quiere aspirar a cotas altas hay que llegar bien posicionado y en cuyo inicio conviene estar alejado del descenso para evitar sustos. Tras el 1-1 con el Real Zaragoza, la SD Huesca ocupa la décima posición, tiene la promoción a nueve puntos de distancia y el peligro de caer a 1ª RFEF, alejado a otros tantos. La principal meta del curso, la de no pasar apuros, está encaminada. Ahora, lo primero debe ser rematarla cuanto antes. El listón está fijado en los 50 puntos y de ellos los azulgranas ya tienen 42. En la segunda vuelta prácticamente los han ido acumulando uno a uno tras dos victorias, un tropiezo y ocho empates. El derbi aragonés, la cita más esperada del año en El Alcoraz, ya pasó, llegar a codearse con los primeros necesitaría de un buen empujón y mantener a raya a los rivales que están por debajo, aunque fundamental, puede no ser muy llamativo. El Huesca se acerca al desenlace anclado en la tierra de nadie, lo que no implica que no tenga la obligación de competir hasta el final. Para ello, estímulos no faltan.

El calendario

Independientemente del resultado, ante los de arriba el Huesca esta temporada ha rendido a buen nivel y les ha puesto las cosas difíciles dejando claro que el reto motiva al vestuario; ahí están las victorias con Las Palmas y el Levante o los dos empates con el Granada que dejaron buen sabor de boca. Aún debe enfrentarse a cuatro conjuntos que ahora mismo están por encima de él en la tabla, tres de ellos, además, en los tres próximos compromisos. El domingo visita al Villarreal B (8º) a las 18.30 y después llegarán a El Alcoraz de forma consecutiva el Alavés (5º) y el Burgos (7º). El cierre del curso, también en casa, será con el Eibar, el actual líder.

La clasificación final

El puesto que ocupe en la tabla cuando la liga concluya, más allá de lo deportivo, influye en lo económico a la hora de repartir los derechos de televisión. Por ello, para el Huesca, en un proceso de ajuste del cinturón, el concepto de tierra de nadie no existe. La diferencia entre ser sextos, por difícil que sea o 13º, ubicación en la que se acabó hace un año, supera el millón de euros. Entonces, tras el derbi en casa, también un 1-1, prácticamente se dio por cerrado el ejercicio a falta de seis encuentros. Para evitar que eso se volviese a repetir, el club ha establecido en esta ocasión un sistema de primas en función de dónde se acabe.

La racha en casa

El empate con el Real Zaragoza supuso el 15º encuentro consecutivo sin perder en El Alcoraz igualando así la marca establecida en la 2017-18 con Rubi, la mejor de los azulgranas en el fútbol profesional. El equipo se propuso en verano convertir el estadio en una fortaleza y lo ha logrado. Si dentro de dos semanas puntúa con el Alavés establecerá un nuevo récord histórico que después puede seguir engordando.

La espina de los desplazamientos

En contraste con la buena marcha en casa, está el rendimiento a domicilio, el debe de esta temporada. Si histórica es la racha en casa, también lo es, pero en sentido inverso, la de los desplazamientos. El Huesca solo ha ganado una vez como visitante, el 12 de octubre ante el Oviedo por 0-1 y desde entonces han transcurrido once viajes. Los oscenses nunca habían atravesado por una sequía así. Desde el paso por el Carlos Tartiere llevan seis empates y cinco marcadores negativos. Además de por el del Villarreal B, aún tiene que pasar por los estadios del Andorra, el Málaga, el Leganés y el Lugo. Los del Principado y los madrileños suman dos puntos menos que el Huesca, mientras que el Málaga y el Lugo ven lejana la salvación.

Ziganda y la comparación con el Oviedo

Ziganda se quedó el año pasado a las puertas del ‘play off’ con el Oviedo. Fue séptimo empatado a 68 puntos con el Girona. Solo la diferencia de goles le impidió pelear por el ascenso en la que hasta ahora ha sido su mejor campaña en un banquillo de Segunda. Entonces, tras la jornada 32, los carbayones eran octavos a seis de la promoción con 45 sumados. Es decir, tenían tres más que ahora el Huesca con unos resultados muy similares. Los asturianos, como los oscenses en estos momentos, llevaban quince empates y solo una victoria más, diez. Justo después engarzaron seis triunfos.

Las marcas personales de los jugadores

Andrés suma catorce porterías a cero, con cuatro más superará el récord de 17 que él mismo estableció la temporada pasada. Jorge Pulido jugó en el derbi su partido 200 como azulgrana. Entre los que han defendido al Huesca en Primera, Segunda o 2ª B es el sexto que lo logra. Empata con Camarón y para dejar atrás a Lluís Sastre, el siguiente en la lista, necesita vestirse de corto ocho veces más. Valentín ha repartido cuatro asistencias, le faltan dos para igualar las seis del curso pasado, su mejor marca.

La afición

A pesar de la gris temporada anterior, la afición volvió a marcar el verano pasado un nuevo máximo en lo que a número de abonados se refiere, 8.016. A seguir contando con esos guarismos ayudaría un desenlace ilusionante.