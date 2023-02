Tomeo y Timor, la medular de la SD Huesca en Ibiza

Con el objetivo de conseguir su segunda victoria de la temporada a domicilio, la SD Huesca visita a partir de las 14.00 al Ibiza en el marco de la 29ª jornada de Segunda División. Los azulgranas, varados en la zona media de la tabla, se miden al colista, un conjunto que lleva nueve jornadas sin ganar y que tras la victoria del sábado del Racing sobre el Andorra (2-1) ha visto como la salvación se alejaba a catorce puntos. Para el duelo de Can Misses, Cuco Ziganda ha respetado lo máximo posible el once que tan buen sabor de boca dejó hace una semana en el 1-1 con el Granada. Solo hay dos novedades y por obligación, las de Tomeo, que no jugaba desde el inicio de la segunda vuelta ante el Albacete, y Timor, cuya última presencia en el once fue en la salida a Las Palmas.

Se da la circunstancia de que los dos hombres que habían ocupado esa zona del campo en los dos últimos compromisos no están disponibles. Sielva vio frente a los nazaríes su quinta amarilla y Salvador se lesionó en un entrenamiento uniéndose a Javi Martínez en la enfermería. Con estas tres bajas, el equipo se desplazó ayer a Baleares con una expedición compuesta por 22 jugadores entre los que se encuentra Rubén Pulido, una vez que ya ha cumplido sanción.

El once visitante será el formado por Andrés, Ratiu, Blasco, Pulido, Miguel, Valentín, Tomeo, Timor, Juan Carlos, Joaquín y Obeng. En el banquillo quedan Juan Pérez, Rubén Pulido, Vilarrasa, Nieto, Kento, Manu Rico, Soko, Lombardo, Mateu, Carrillo y Kanté.

En el Ibiza, Lucas Alcaraz, el cuarto técnico que se sienta en su banquillo tras Javi Baraja, Anquela y el interino Carlos Sánchez, tiene varias ausencias entre las que resaltan las de los centrales Mauro y Grillo, expulsados en su última derrota con el Alavés (4-2). Aunque no ganen, los ibicencos se están mostrando correosos en su estadio. Dentro de su actual racha de nueve jornadas sin ganar, han disputado cuatro ante su afición de las que han empatado tres.

De inicio formarán con Fuzato, Coke, Martín, Ibiza, Javi Vázquez, Joseda, Javi Serrano, Diop, Suli, Herrera y Ekain. También están disponibles Germán, Grima, Nolito, Morante, Kaxe, Appin, Alarcón, Escobar y Chanza.

El árbitro designado para el encuentro es José Luis Guzmán Mansilla. Pertenece al Comité Andaluz y se estrena este curso en la categoría. Será la tercera vez que coincide con el Huesca y por ahora no le han ido mal las cosas con él a los azulgranas. Superaron al Andorra (1-0) y curiosamente fue el colegiado encargado del único triunfo a domicilio hasta la fecha, el 0-1 de Oviedo. Al Ibiza le ha pitado en dos derrotas, un 2-1 con la Ponferradina y un 1-2 con el Levante. En el VAR le apoyará el vasco Gorka Sagués Oskoz.

El partido de ida en El Alcoraz correspondió a la cuarta jornada y en él la victoria cayó del lado local por 3-0. Fue la primera del curso para el Huesca y la más abultada hasta la fecha. Se da la curiosidad de que el Ibiza-Huesca de la temporada pasada se disputó también en 26 de febrero dentro de la jornada 29. El marcador, no obstante, no fue favorable, un 2-1.