Cuco Ziganda: “Ibiza no es una trampa, nos hemos de mirar a nosotros mismos”

Salpicada de contratiempos, la semana de la visita al Ibiza ha estado marcada sobre todo por la lesión de Cristian Salvador. Como males menores, varios casos de fiebre y gripe más o menos superados que sitúan a la SD Huesca ante el reto de la fiabilidad fuera de casa con las fuerzas mermadas y el ánimo de que, esta vez, sea la buena. El técnico, Cuco Ziganda, tampoco podrá contar con Javi Martínez ni con el sancionado Óscar Sielva para rediseñar el centro del campo y encontrar la receta que dé acceso al segundo triunfo a domicilio de esta temporada.

El entrenador navarro no cree que el cambo de dinámica dependa, en este caso, de los problemas que presenta el conjunto balear y su condición de equipo con unas muy precarias opciones de permanencia. Ha precisado que Salvador será baja “para dos o tres semanas mínimo” y que Ibiza no es una “trampa”, sino que “nos tenemos que mirar nosotros. Tenemos un margen de mejora importante y los números no son buenos fuera. Es el siguiente reto para ganar, hacer un buen partido y coger más confianza” frente a un contrincante al que se goleó por 3-0 en El Alcoraz, el resultado más amplio de lo que va de curso.

Los azulgranas no hacen caso a la clasificación, pues “sabemos la igualdad que hay, hemos tenido dificultades para ganar a equipos que están por debajo y cada partido es diferente. Hemos visto sus partidos en casa y quitando Las Palmas, en el resto han hecho sufrir a los visitantes. Cuesta sacar un punto, no se están entregando y han fichado bien en invierno”, ha analizado Ziganda, que quiere ser más “exigente” a pesar que observa una tendencia común: “A todos los equipos nos pasa parecido pero en nuestro caso es más exagerado. Le pasa al Granada”.

La SD Huesca no está “en el mínimo que podemos estar, somos capaces de sacar más puntos fuera de casa. Estamos algo mejor, de un tiempo a esta parte, desde Zaragoza el equipo se comporta de otra manera pero no es suficiente”. Más allá de que el rival sea el Ibiza, Ziganda entiende que “jugamos fuera y no estamos bien. Hemos de mirarnos nosotros cómo estamos y qué área de mejora tenemos. No se me ocurriría pensar que somos favoritos, hay que confiar en hacer un partido más perfecto, sin errores puntuales. Sabemos que el paso adelante ha de ser firme”.

Tampoco se fija el técnico en el nivel de cada rival, pues “en casa los resultados no están siendo mejores o peores por la clasificación. Ganamos a Las Palmas y no pudimos con el Lugo. Iremos viendo, no podemos atender a quién nos enfrentamos sino a qué hacemos bien en casa y por qué fuera no somos capaces ni de lejos de ser ese equipo con independencia del rival con que juguemos”. Se persigue “una fórmula que nos dé más confianza”.

Ziganda ha empleado otro planteamiento fuera, con tres centrales, y desde entonces “se ha dado otra sensación. Ha faltado un partido completo, pero no se ha estado a merced del rival quitando 15 minutos de Gijón”. Aunque no se muestra del todo convencido con esta opción y le da vueltas a mantenerla o no en Ibiza. En lo que va de semana ha contado con los delanteros de la cantera Diego Aznar y Ayman Arguigue: “El filial está de apoyo y nos viene bien verlos cuando tenemos bajas porque destacan o en posiciones que nos vienen bien. Lo hacen bien en sus equipos, que es lo que tienen que hacer. Estoy contento por verlos y para ellos es un premio y un estímulo”.