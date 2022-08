Kento estrena titularidad con la SD Huesca en la visita al Albacete

La SD Huesca visita desde las 20.00 al Albacete en el inicio de la tercera jornada de la Segunda División con el deber aún pendiente de lograr la primera victoria del curso y con la necesidad de mejorar lo visto el domingo pasado en el 2-3 sufrido ante el Cartagena. Los azulgranas, que confían en recuperar la solidez defensiva del estreno del curso en el 0-0 ante el Valencia y mantener la progresión en ataque mostrada en El Alcoraz, se cruzan con un recién ascendido que con cuatro puntos en su haber aún no conoce la derrota tras un triunfo con el Lugo (1-2) y unas tablas con el Burgos (0-0).

Ziganda mantiene una línea continuista en su once y como había avanzado no penaliza los errores puntuales e individuales del último compromiso. La única novedad en el once inicial es la entrada por primera vez de Kento Hashimoto, al que le entrega el testigo en la medular Tomeo. Sigue en el lateral derecho Ratiu a pesar de que frente al Cartagena se tuvo que retirar por unos problemas en el pie. No están disponibles Lombardo y Salvador, que ya trabajan con el grupo, además de Joaquín, aún en muletas por su fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. El último fichaje hasta la fecha, el delantero José Ángel Carrillo, en plena puesta a punto no entró en la convocatoria al igual que el canterano David García.

De inicio con los oscenses formarán Andrés, Ratiu, Anglada, Pulido, Miguel, Soko, Timor, Kento, Mateu, Escriche y Kanté. En el que banquillo se quedan San Román, Valentín, Blasco, Euse, Vilarrasa, Tomeo, Sielva, Juan Carlos, Manu Rico, Juan Villar y Kevin Carlos.

El Albacete, entrenado por Rubén Albés, ex del Lugo y uno de los primeros candidatos que se barajaron para el banquillo de El Alcoraz, tiene la baja del lateral izquierdo Julio Alonso, expulsado en la pasada jornada. En clave positiva, recupera a Emmanuel, lateral diestro y a Sergi Maestre, mediocentro. Su alineación está compuesta por Bernabé, Álvaro, Djetei, Boyomo, Juan María, Riki, Olaetxea, Maikel Mesa, Fuster, Higinio y Juanma. Aguardarán su turno en el banquillo, Altube, Valdés, Borja, Emmanuel. Maestre, Reymao, Dubasin, Rubén, Sergi y Kawaya.

El árbitro de la contienda será Adrián Cordero Vega. El cántabro ha regresado este curso a Segunda División tras cuatro en la máxima categoría. En el VAR estará el asturiano Víctor Areces Franco.

El balance histórico del Huesca en el Carlos Belmonte está marcado por el empate. Lo ha visitado seis veces con una victoria, una derrota y cuatro tablas, las tres últimas consecutivas. El precedente más cercano fue el de la jornada 34 de la campaña 2019-20. Entonces, se vivió un 2-2 en el que un doblete de Rafa Mir (en el 81’ de penalti y en el 90’) permitió a los visitantes regresar con un punto.