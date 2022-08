La SD Huesca viaja a Albacete sin Cristian Salvador y con Andrei Ratiu

Cristian Salvador deberá esperar, al menos, una semana más para regresar a una convocatoria de la SD Huesca, que viaja este jueves a Albacete para medirse al día siguiente con los manchegos (20.00, LaLiga SmartBank TV) sin el concurso del centrocampista zamorano. Cuco Ziganda ha optado por la prudencia y le protege hasta que se restablezca del todo de la lesión en la clavícula derecha. Tampoco se desplazan los lesionados Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo. Ni el delantero José Ángel Carrillo, que acusa la falta de rodaje, y el portero Álvaro Fernández a la espera de que se desencalle su marcha a la Real Sociedad.

Así, la citación será la misma de la pasada jornada ante el Cartagena con la salvedad de que esta vez no se cuenta con el canterano David García. El resto de nombres serán los mismos, incluido un Andrei Ratiu que es duda después de la lesión de tobillo que sufrió el domingo y que ha hecho que no completase todas las sesiones de trabajo. En todo caso, se contempla su titularidad; de no jugar, lo haría en su lugar Gerard Valentín. Los canteranos que acuden a Albacete son Hugo Anglada, Euse Monzó, Manu Rico, Pablo Tomeo y Kevin Carlos.

Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo prosiguen con sus respectivos periodos de recuperación, el primero de la fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo y el segundo de los problemas musculares en la pierna, de los que no se termina de recuperar. Carrillo, mientras, solo ha participado en tres sesiones con sus nuevos compañeros y se seguirá ejercitando en solitario y con el grupo con la perspectiva de que pueda disponer de sus primeros minutos en el choque con el Ibiza en El Alcoraz, fijado el domingo 4 de septiembre. Álvaro Fernández se sigue entrenando mientras se cierra su fichaje por la Real Sociedad con la fecha límite del jueves que viene.

La convocatoria

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Andrei Ratiu, Gerard Valentín, Hugo Anglada, Jorge Pulido, Euse, Jérémy Blasco, Florian Miguel y Vilarrasa.

Centrocampistas: David Timor, Óscar Sielva, Tomeo, Kento, Manu Rico, Juan Carlos, Marc Mateu y Soko.

Delanteros: Juan Villar, Escriche, Kanté y Kevin Carlos.