Cuco Ziganda: “No cambio a los futbolistas por un error puntual”

En una semana corta, y con la sombra de la derrota ante el Cartagena aún proyectándose sobre la SD Huesca, Cuco Ziganda ha analizado el presente del equipo a dos días del partido de este viernes en Albacete (20.00, LaLiga SmartBank TV). El técnico navarro ha tratado en estos pocos días de trabajar los desajustes defensivos que dieron pie al 2-3 y en dosificar a quienes presumiblemente formarán parte del once inicial en el Carlos Belmonte. También ha analizado la salida de Sandro Ramírez o la perspectiva de que solo se incorpore un central más a la plantilla ante la ajustada realidad económica del club.

Los oscenses no contarán con Enzo Lombardo, que “no acaba de arrancar” con su lesión en la pierna izquierda y sí puede sumarse Cristian Salvador después de haber completado los últimos entrenamientos con el grupo. Es duda Andrei Ratiu, que este miércoles no ha completado todos los ejercicios pero se espera su concurso. De no jugar, lo haría en su posición Gerard Valentín. A quien no se espera finalmente es al recién llegado delantero José Ángel Carrillo, aún muy falto de rodaje.

“Todos los jugadores profesionales no están parados y tienen sus ayudas externas, pero no tiene que ver con una pretemporada. Los compañeros le llevan 50 sesiones de ventaja y la idea es que trabaje y acumule cargas esta semana y la que viene. Los futbolistas no juegan antes de 10 o 12 sesiones. Tenemos gente y es una manera de evitar lesiones”, ha razonado Ziganda respecto al murciano.

No le ha dado “muchas vueltas” a los dos penaltis y los deslices defensivos de la pasada jornada: “Los penaltis son jugadas individuales y todos hemos cometido errores. Sí hubo otros fallos tácticos en los que no nos hicieron gol. Hay que compensar esas deficiencias de otra manera. A los penaltis es a lo que menos importancia doy”. El entrenador de la SD Huesca mantiene su fe en el 4-4-2, y “la idea inicial es jugar con dos delanteros y a ver cómo lo cuadramos. Queremos llegar y hacer cosas interesantes, ser capaces de seguir jugando juntos y dar sensación de sobriedad. A ver qué idea tenemos y cómo le sacamos el mayor rendimiento a todos”.

Los sistemas “tienen sus ventajas, y este te permite tener más gente delante del balón, más llegada a área, y luego hay que ajustarlo. Tenemos futbolistas para jugar así y se trata de sacar la mejor versión de todos para hacer un gran equipo”. Para seguir profundizando en esta idea se presenta la ocasión de batir a un Albacete que empezó ganando en Lugo y siguió con un empate en casa frente al Burgos. Ziganda le ha elogiado: “Ha jugado con mucha regularidad y tengo la sensación de que ha encontrado a qué quieren jugar técnico y futbolistas. No han tenido momentos malos y han controlado la fase ofensiva y defensiva, de ahí los cuatro puntos.

El entrenador no quiere cambiar a jugadores del once “por un error puntual”, ya que “uno valora cosas más generales de partido y situaciones. La idea es la de ir a ganar. No es bueno pensar solo en el resultado, hay que centrarse en lo que queremos hacer”, ha añadido en referencia al objetivo de sumar el primer triunfo de la campaña 2022-23 antes de que concluya el mes de agosto.

El navarro ha dedicado el último tramo de la rueda de prensa a repasar la situación del mercado y entiende la realidad que pintó el día anterior el director deportivo: “Lo que diga Ángel Martín González está bien, los entrenadores podemos pedir y estoy convencido de que el club hará todo lo mejor posible. Uno tiene que saber adaptarse e igual no se dispone de los medios para poder actuar y tener determinadas piezas. Nos adaptaremos a lo que haya”.

Cree que “algún jugador más llegará” y, como ya señaló el domingo, se adaptará a lo que depare el final del zoco veraniego en la medianoche del 1 de septiembre, hayan llegado dos jugadores, uno o ninguno. También ha cuestionado la “incongruencia” de “empezar a competir sin el mercado cerrado, con la forma de presionar, los intermediarios... la imagen no es buena y nadie hacemos nada por que cambie. Alguien lo tendrá que hacer”.

Su última respuesta la ha dedicado a Sandro Ramírez y ha vuelto a mostrar su respeto por el ya futbolista de la UD Las Palmas: “No estamos aquí para desear el mal de nadie, todo lo contrario. Queremos que todo el mundo sea feliz donde se le aprecie. En la vida no se puede hacer lo que a uno le dé la gana, y solo cabe desearle lo mejor y que le vaya bien en su vida personal y profesional. Todos nos equivocamos y hay que aprender, lo más importante son los clubes porque gracias a ellos podemos desarrollar nuestra labor”.