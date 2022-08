Sandro descarta regresar a la SD Huesca

Sandro Ramírez descartó este martes de pleno la posibilidad de que vaya a volver en un futuro a la SD Huesca a pesar de que su director deportivo, Martín González, no había cerrado del todo la puerta pocas horas antes durante la presentación de Carrillo con un “ya veremos si en un tiempo no viene otra vez con nosotros”. En la que era su puesta de largo con Las Palmas, el canario fue más rotundo: “No voy a volver a mi anterior club”.

Tras una negociación “bastante dura”, el acuerdo que fue oficializado el lunes fue el de una cesión con opción de compra no obligatoria. Sin embargo, aunque no se puso sobre el papel, el club insular sí que se comprometió de palabra a hacerla efectiva, promesa que hace que esté “convencido de que se hará efectiva” y que acabará perteneciendo “del todo a Las Palmas”.

Ese ha sido su deseo desde el inicio de la pretemporada, una motivación que siempre había tenido después de que se formase en su cantera hasta que marchó en cadetes al Barcelona y que se vio incrementada tras el ‘play off’ con el Tenerife. “Le dije a Vitolo y a mi familia que quería estar ahí, sentir lo que allí se vivió, defender a mi isla desde el campo”, relató.

“Ha sido todo muy complicado, tuvimos muchas reuniones, pero desde el primer momento les dije que quería salir y que solo veía posible volver a Las Palmas. Al final pudimos arreglarlo, fueron semanas muy largas, pero por fin lo conseguimos”, relató un proceso en el que el malestar en el seno del Huesca, con el que aún tiene contrato hasta 2024, fue en aumento.

Aunque realizó la concentración de Benasque con normalidad, lo cierto es que desde el 15 de julio no volvió a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros. Esa circunstancia hace que ahora “no esté en mi mejor nivel”. “Vengo de hacer una pretemporada atípica, no jugué ningún amistoso y estuve entrenando al margen, me toca ponerme el mono de trabajo para estar disponible lo antes posible”, afirmó.