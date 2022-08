La SD Huesca rebaja sus prioridades en el mercado de dos a un central

Desde el principio del verano se buscaban dos, pero finalmente es posible que haya que conformarse solo con uno. A ocho días para que el mercado eche el cierre, Ángel Martín González se ha visto forzado a pensar en incorporar únicamente un central más para terminar de reforzar la plantilla de la SD Huesca, alguien que tiene nombre y apellidos, Rubén Pulido, del Fuenlabrada. “La idea eran dos y ahora dudamos entre uno o dos, pero uno hay que traer para que compita con los que juegan habitualmente”, reconoció este martes en la presentación de José Ángel Carrillo, el delantero llegado tras la salida de Sandro. “Es el punto negro de esta pretemporada, nos ha costado cerrar ese jugador cuando pensábamos que sería más sencillo”, reconoció.

El motivo de que el objetivo se haya visto reducido es el límite salarial, circunstancia que ha constreñido los movimientos dados por el directivo en las últimas semanas. “Estamos mirando el céntimo para intentar cuadrarlo todo”, afirmó. Eso, no significa que para que se vea un rostro nuevo por El Alcoraz primero alguien tenga que hacer las maletas. Se entiende que urge que Ziganda cuente con un zaguero más y por ello “no vamos a tener paciencia, en cuanto podamos hacer la operación, la haremos y luego ya nos buscaremos las habichuelas para poder inscribirlo”.

Para aligerar la masa salarial, la baza es la de la salida de Álvaro Fernández, que a pesar de haber contado con varios pretendientes sigue trabajando en el Pirámide con el equipo. El último club con el que se le había relacionado es la Real Sociedad. Sin embargo, la operación se encuentra “en punto muerto”. “Hay interés, pero no se puede pensar que hoy o mañana se pueda resolver”, expuso añadiendo que “si no se puede hacer, se quedará con nosotros y estaremos encantados de ello”.

Aunque fichar un central es prioritario, la entidad no se cierra del todo a otras posibilidades. “Siempre estamos abiertos a mejorar lo que podamos, el tema es tener o no espacio en el límite. Si lo tuviéramos, quizá daríamos una puntadita más para dejar mejor cerrada la plantilla y, si no, con el central ya estaría”, indicó.

Para Martín González, el Huesca tiene “el mejor equipo que puede”. “La plantilla está bastante bien del centro del campo para arriba, compensada y con diferentes perfiles, quizá atrás estamos más expuestos”, analizó. A este respecto, en las dos primeras jornadas ha visto que el grupo “está compitiendo y trabajando muy bien”, a pesar de que falta “algo de experiencia en alguna posición”. Algo que el domingo se pudo pagar en la derrota ante el Cartagena (2-3). “Es un rival que sabe hacer las cosas bien, con poso y con jugadores como De Blasis, que marca la diferencia. Los tratamos de tú a tú en el primer tiempo y en el segundo sufrimos un poco más”, desgranó el duelo alguien que está “feliz con lo que tenemos y con lo que hemos fichado”.

El director deportivo también habló sobre el fin del culebrón protagonizado por Sandro y resuelto con su cesión con opción de compra a Las Palmas reiterando que su deseo hubiese sido que siguiese en Huesca. “Tenía la ilusión de que se quedase, es un futbolista que nos podía dar cosas diferentes, le deseamos suerte y ya veremos si en un tiempo no viene otra vez con nosotros”, comentó.