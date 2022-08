La cantera se gana su hueco en la SD Huesca

Manu Rico, David García, Hugo Anglada, Kevin Carlos, Pablo Tomeo y Euse Monzó. Seis canteranos estará presentes el viernes en la visita al Levante (21.00) con la que la SD Huesca dará comienzo a la liga. La cifra resulta del todo excepcional y habla del crecimiento e impulso que se le quiere dar al fútbol base. Desde el último ascenso a Segunda, solo en dos campañas se registró tras la última jornada un computó global de jugadores con dorsal del filial citados en alguna ocasión con el primer equipo mayor que la cifra que va a haber en el primer duelo de la que ahora arranca, en la 2016-17, con siete, y en la última, con doce. Más allá de la actual apuesta por los jóvenes valores, hay otros factores que facilitan esta situación como la ampliación de las convocatorias a 23 futbolistas y la reducción en el límite salarial.

Los seis iniciaron la pretemporada a las órdenes de Cuco Ziganda y han llegado hasta el final siendo piezas recurrentes en los amistosos. El técnico navarro, lejos de verlos como un relleno, los ha considerado piezas válidas quedando muy satisfecho con su rendimiento y actitud. Rico, García, Tomeo y Euse han jugado en los seis, mientras que Kevin Carlos se perdió los dos últimos al reaparecer unos problemas físicos en un tobillo y Anglada, el del Nàstic, en el que se reservaron jugadores y de hecho tiene serias opciones de formar parte del once inicial.

El central de 18 años se ha convertido en el último mes en la pareja habitual de Jorge Pulido en el eje de la zaga por delante de Jérémy Blasco, uno de los siete refuerzos llegados hasta el momento, y de otro canterano, Euse Monzó, que en la última jornada del pasado curso contó ante el Valladolid con sus primeros minutos con el primer equipo.

Anglada, natural de Almudévar, a pesar de llevar dos temporadas metido en la dinámica de los ‘mayores’, aún no ha contado con ese privilegio. De hacerlo el viernes de inicio, se convertiría en el primer altoaragonés titular con el Huesca desde la campaña 2012-13, recogiendo el testigo de Sorribas que entonces escuchó el pitido inicial sobre el terreno de juego en siete ocasiones. "Juega con personalidad, y no se esconde, me gustan los futbolistas as", manifestó sobre él Ziganda -a la espera de refuerzos para la defensa- tras la victoria ante el Andorra en el último encuentro de preparación.

Ya en la campaña pasada Manu Rico actualizó otro registro histórico al ser el primer oscense en debutar con el Huesca en liga desde la 2017-2018 cuando Javito tuvo un minuto. El medio lo consiguió en la despedida a la primera vuelta cuando tuvo 29 minutos en un empate con el Alcorcón y lo repitió en los dos encuentros siguientes.

En el último de ellos, el triunfo por 0-3 con el Cartagena, también Kevin Carlos, que con anterioridad había participado en la Copa del Rey, incluso marcando, pudo al fin conocer de primera mano lo que es el fútbol profesional. El ariete ha completado su quinta pretemporada con el primer equipo haciendo patente una progresión que en el último curso le llevó a marcar 16 goles en 2ª RFEF con el filial.

A pesar de haber llamado la atención de clubes como el Barcelona, este verano ha renovado con el Huesca hasta 2025. Por el momento, seguirá teniendo ficha del filial, pero a efectos prácticos será uno más para Ziganda. En la misma situación se encuentra Euse. El valenciano llegó al equipo B hace un año desde la cantera del Levante. A finales de junio, a pesar de que su contrato concluía, fue renovado por un curso más con opción a otros dos.

Pablo Tomeo y natural de Alloza, ya causó una muy buena impresión la temporada pasada a Nacho Ambriz, que se planteó seriamente el emplearlo en la medular, y ahora ha vuelto a mostrar su potencial. También lo ha hecho David García. El mediocentro sevillano que se sumó a la estructura azulgrana en marzo, marcó en la derrota por 4-3 con Osasuna.