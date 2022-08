La pareja de Escriche en la delantera, una incógnita para el debut liguero de la SD Huesca

Arriba, jugará Escriche, eso parece fuera de toda la discusión, y la duda en la delantera de la SD Huesca de cara a la visita al Levante del viernes en el primer encuentro liguero del curso (21.00) se sitúa en quién le acompañará en la delantera dentro del sistema 4-4-2 por el que aboga Ziganda y que, según reconoció este miércoles el de Burriana en la concentración de Valencia, se adapta “muy bien” a sus condiciones. “Siempre me ha gustado más jugar con otro punta porque nos complementamos y nos dividimos el trabajo”, afirmó este miércoles. Dentro de los 24 jugadores con los que se desplazó el técnico navarro a tierras levantinas existen cuatro opciones. Las más naturales son Kanté, Juan Villar y Kevin Carlos, aunque no hay que descartar a Juan Carlos.

Kanté y Villar son los dos refuerzos llegados este verano. El estado de forma del primero, por lo que afirmó Ziganda en su última comparecencia la semana pasada, aún no es el óptimo, y el segundo ha empezado a trabajar con sus nuevo compañeros esta semana.

Kevin Carlos es el que formó con Escriche en el entrenamiento del martes, en el que el protagonismo lo tuvo un once contra once. El canterano, no obstante, acaba de recuperarse de un golpe en el tobillo y su presencia en la convocatoria estuvo en duda hasta el último momento. Juan Carlos, aunque habitualmente haya jugado más retrasado, también ha sido probado por el técnico.

El primer rival liguero de los azulgranas será un recién descendido, “un inicio duro”, en palabras de Escriche que de todos modos no resta para que el bloque esté “muy ilusionado” y convencido de que “se le puede hacer daño”. El ariete, que destacó que en las últimas semanas habían hecho “un gran trabajo” con el que “las ideas del entrenador se han plasmado en el juego”, se encuentra “físicamente muy bien”. “Espero tener un gran año en el que haga buenos partidos como en pretemporada y que no queden en destello como me venía pasando”, deseó el que ha sido el máximo goleador veraniego de los oscenses, junto a Joaquín, con tres goles en los amistosos.

En el que fue el penúltimo entrenamiento previo al duelo con el Levante, el primero en Valencia, Ziganda dio especial relevancia a las acciones de estrategia a balón parado y a las finalizaciones. Todos los jugadores se ejercitaron con normalidad sufriendo, eso sí, un intenso calor en las instalaciones de Paterna. Para el jueves se ha modificado la agenda y en vez de trabajar a las 19.00, como se había previsto, la sesión será a las 10.00. El equipo regresará a Huesca el viernes tras el partido.

Sandro y Álvaro

En un principio, el papel de compañero de Escriche estaba reservado a Sandro. Sin embargo, el deseo del canario de no seguir en la disciplina azulgrana ha truncado esa posibilidad. El jugador, de hecho, se quedó en Huesca a la espera de resolver una situación en la que la entidad oscense se mantiene firme en su intención de obtener un beneficio económico en caso de que se confirme su salida. Tampoco viajó Álvaro, a la espera igualmente de solucionar su futuro. Su llegada al Getafe, que se habría interesado también por Kiko Casilla, sigue sin concretarse.