Pulido: “El Huesca va a tener mucho qué decir en la liga”

Optimista ante lo que llega, convencido del trabajo realizado en pretemporada y sorprendido y responsabilizado por la gran respuesta de la afición, que un año más ha vuelto a batir el récord de abonados superando los 8.000. Jorge Pulido, el capitán de la SD Huesca que afronta su sexta campaña en El Alcoraz, el que más de la actual plantilla, hizo balance este martes de la situación del equipo antes de poner rumbo a Valencia donde el viernes se dará el pistoletazo de salida al curso visitando al Levante. “Ya no somos de los cocos de la competición, pero este equipo tiene mucho qué decir”, afirmó fijando como meta “hacer las cosas bien, que se nos vea con hambre y con ganas”, y huyendo de objetivos concretos porque “fue algo con lo que nos equivocamos el año pasado al ponernos presión”.

El debut liguero con el Levante, uno de los bloques recién descendidos y que parte como favorito al ascenso, será “duro”, pero también “ilusionante” al tener que medirse “a un gran equipo en un buen estadio”. Para ello, ve a sus compañeros preparados tras la pretemporada. “El entrenador ha no ha inculcado una forma de ver el fútbol y con ella vamos a muerte, vamos a ser compactos, con hambre por atacar y presionar alto”, desgranó el juego que van a desarrollar.

Al vestuario lo ve “optimista”. “Es importante volver a tener la unión entre el club, el equipo y la afición”, recalcó calificando de “increíble” la cifra de abonados alcanzada. “Pensaba que iba a renovar mucha menos gente”, fue franco y por eso ahora lo que tienen que hacer es “dar las gracias y recompensarlos de la mejor manera, con victorias, ganas e ilusión sobre el campo”.

Aunque la competición vaya a comenzar ya, el mercado no concluirá hasta finales de mes, circunstancia que a Pulido no le agrada, y como consecuencia la plantilla aún no está cerrada del todo. Principalmente, faltan incorporar dos piezas para la posición del capitán, la de central. “Hemos encajado más goles de los que nos gustaría en los amistosos, pero para eso está la pretemporada, faltan ajustar cosas”, se sinceró. Aunque también se cuenta con Blasco, una de las siete incorporaciones, y con Euse, promocionado del filial, su principal pareja ha sido Anglada, otro canterano, que incluso podría ser titular en el Ciudad de Valencia. “Lleva ya un año y medio trabajando con nosotros y tiene mucho potencial”, lo alabó. “No sé a quién le toca jugar contra el Levante, pero el que sea lo hará bien”, aseguró.

Para los dos últimos fichajes en llegar tuvo buenas palabras. “Con Sielva coincidí en la selección española sub-17 y en las categorías inferiores, los años en los que estuvo en la Ponferradina rindió a gran nivel y esperemos que pueda dárnoslo ahora”, expuso. “Hablar de Juan es hablar de gol, ojalá nos los dé porque se necesitan”, dijo de Villar.

En el plano personal, después de una temporada “difícil” en la que tuvo que sobreponerse a los problemas físicos y después de haberse operado antes de la vuelta al trabajo en una rodilla quiere “trabajar y dar lo mejor, como siempre”.