Sielva y Villar, listos para ayudar desde el primer momento a la SD Huesca

Sus fichajes se anunciaron el viernes y este lunes, tras su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, fueron presentados en sociedad. Óscar Sielva y Juan Villar llegan a la SD Huesca dispuestos a ayudar desde ya, en el debut liguero del próximo viernes si el entrenador Cuco Ziganda lo cree oportuno. En sus mensajes ambos tuvieron muchos puntos coincidentes. Así, lo que les ha hecho decidirse por los azulgranas es la confianza que tanto el director deportivo, Ángel Martín González, como el técnico han depositado en ellos y el objetivo grupal que se fijan no va más allá, del partido a partido.

"La Segunda División es muy complicada y es el paso de la liga lo que nos irá marcando dónde estamos", afirmó Sielva, centrocampista cedido con opción de compra por el Eibar tras unas largas negociaciones que han dilatado su desembarco en El Alcoraz a pesar de que fue un objetivo claro en el mercado desde el principio. "Esta temporada la competición va a estar igualada, con muchos equipos en la lucha de la zona alta, esperemos estar ahí", comentó Juan Villar, delantero incorporado libre por dos temporadas tras su último paso por el Almería.

Los dos tienen un rendimiento contrastado en la categoría y buscan resarcirse tras unas malas experiencias previas. Sielva, de 31 años, brilló hace dos campañas en la Ponferradina con diez goles, pero en la última en el Eibar no tuvo todo el protagonismo que le hubiese gustado. "Después de un año malo, siempre se quiere al siguiente tener la oportunidad de volver a tener minutos, pelearé porque así sea", prometió. El catalán se definió como "un jugador con recorrido" al que le gusta "llegar al área y dar buen trato al balón".

En el Huesca se ha encontrado, "un grupo muy familiar, con calidad humana que ha puesto todo muy fácil". "Espero que siga siendo así hasta el final de año y que hagamos algo bonito", deseó.

Villar, de 34 años y que acumula 251 partidos disputados entre Primera y Segunda División, ha vestido la camiseta del Almería en las últimas dos campañas aunque no todas las veces que le hubiese gustado, especialmente en la segunda, cuando solo entró en el campo en doce ocasiones y marcó un tanto. "Se me ha transmitido una confianza en mí que no tuve en el Almería", dijó.

El onubense tiene "muchas ganas de ayudar dentro o fuera del campo, quiero ser una pieza más en una gran plantilla y dar lo mejor de mí". Puede jugar tanto en punta como en la banda y por ello se adapta a lo que Ziganda le demande. La competencia con Escriche, Kanté y Kevin Carlos la ve positiva porque "hará que salga el máximo nivel de cada uno".